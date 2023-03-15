【企業盈警】雲鋒金融（００３７６）料去年盈轉虧２﹒６億元

《經濟通通訊社１５日專訊》雲鋒金融（００３７６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損約２﹒６億元，２０２１年度純利５﹒１３億元。

該集團指，虧損主因不利的市場環境導致所持投資的虧損所致，但整體財政及經營狀況仍然

健康及穩健，旗下主要附屬公司萬通保險國際於去年度總保費收入及經營性溢利保持正增長，財

務狀況維持良好穩健，而惠譽國際評級維持萬通保險國際的「Ａ－」（強勁）保險公司財務實力

評級不變，評級展望維持穩定。

該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）

