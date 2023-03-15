【企業盈警】百仕達（０１１６８）料去年盈轉虧最少１﹒５億元

《經濟通通訊社１５日專訊》百仕達控股（０１１６８）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度虧損不少於１﹒５億元，２０２１年度溢利約１﹒９１億元。

該集團指，轉盈為虧主因攤薄一間聯營公司權益的收益大幅減少；利息收入及按公平值列帳

及計入損益之金融資產的股息減少，以及受市場波動影響，按公平值列帳及計入損益之其他金融

資產的公平值虧損。

該集團預期於下周三（２２日）公布業績。（ｗｈ）

