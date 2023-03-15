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15/03/2023 07:51

【企業盈警】百仕達（０１１６８）料去年盈轉虧最少１﹒５億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》百仕達控股（０１１６８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度虧損不少於１﹒５億元，２０２１年度溢利約１﹒９１億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因攤薄一間聯營公司權益的收益大幅減少；利息收入及按公平值列帳
及計入損益之金融資產的股息減少，以及受市場波動影響，按公平值列帳及計入損益之其他金融
資產的公平值虧損。
　　該集團預期於下周三（２２日）公布業績。（ｗｈ）

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