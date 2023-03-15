【企業盈喜】聯邦制藥（３９３３）料去年溢利１５億人幣升５２％

《經濟通通訊社１５日專訊》聯邦制藥（０３９３３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利約１５億元（人民幣．下同），同比增長約５１﹒５２％。
該集團指，溢利上升主要受惠於去年營業額穩步增長，而且中間體產品及原料藥的市場價格
持續上漲，整體毛利上升約７億元，以及應收款減值虧損減少約３億元，抵銷研發成本及稅項支
出分別增加約１億及２億元。（ｗｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理 地緣政治變局持續影響A股
|國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
|香港要聞14/03/2023
民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供194宿位
|市場動向14/03/2023
ChangeNOW加密貨幣交易所在香港新監管制度下申領交易牌照
|香港要聞14/03/2023
九巴申請加價9.5%，城巴新巴申請劃一加價兩元
|FOCUS14/03/2023
【FOCUS】SVB再曝潛規則 美元體系可信賴？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰