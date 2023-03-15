【企業盈喜】聯邦制藥（３９３３）料去年溢利１５億人幣升５２％

《經濟通通訊社１５日專訊》聯邦制藥（０３９３３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利約１５億元（人民幣．下同），同比增長約５１﹒５２％。

該集團指，溢利上升主要受惠於去年營業額穩步增長，而且中間體產品及原料藥的市場價格

持續上漲，整體毛利上升約７億元，以及應收款減值虧損減少約３億元，抵銷研發成本及稅項支

出分別增加約１億及２億元。（ｗｈ）

