  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2023 07:51

【企業盈喜】聯邦制藥（３９３３）料去年溢利１５億人幣升５２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》聯邦制藥（０３９３３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利約１５億元（人民幣．下同），同比增長約５１﹒５２％。
　　該集團指，溢利上升主要受惠於去年營業額穩步增長，而且中間體產品及原料藥的市場價格
持續上漲，整體毛利上升約７億元，以及應收款減值虧損減少約３億元，抵銷研發成本及稅項支
出分別增加約１億及２億元。（ｗｈ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理　地緣政治變局持續影響A股
人氣文章國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
人氣文章香港要聞14/03/2023
民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供194宿位
人氣文章市場動向14/03/2023
ChangeNOW加密貨幣交易所在香港新監管制度下申領交易牌照
人氣文章香港要聞14/03/2023
九巴申請加價9.5%，城巴新巴申請劃一加價兩元
人氣文章FOCUS14/03/2023
【FOCUS】SVB再曝潛規則　美元體系可信賴？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金