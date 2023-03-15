【企業盈警】俊知集團（１３００）料去年虧損最多６０００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》俊知集團（０１３００）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不多於６０００萬元（人民幣．下同），２０２１年度純利約２億元。
該集團指，虧損主因國內新冠疫情反覆，營業額約２６﹒３億元，同比下跌８﹒１％，亦預
期毛利同下降，以及受疫情影響應收帳款回收進度，初部評估去年度預期信貸虧損模式下的減值
虧損扣除回撥約２億元。
該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）
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