【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒９１億元，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開１７１點，報１９５２４點。最高跌

５６點報１９６３９點，最低跌５７３點報１９１２２點。恒指收報１９２４７點，跌４４８點

或２﹒２７％。

北水全日淨流入４８﹒９１億元，增加１３２２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊

控股（００７００）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次

是中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）、美圖公司（０１３５７）。

主板成交１３０８﹒９５億元減少９﹒８％。其中港股通成交４００﹒９億元，佔總成交

３０﹒６％。



＊騰訊會議免費版上調至最多１００人＊



騰訊會議發布官方公告稱，將從２０２３年４月４日起調整免費版和會員版的多項服務功能

，涉及會議規模、時長和會員價格等方面。

騰訊會議在２０２０年初剛上線時，免費版支持２５人４５分鐘會議能力，企業版支持

３００人不限時會議，後為支持抗疫，將企業版能力直接開放給免費版用戶。本次調整過後，從

２０２３年４月４日起，免費版用戶發起的單場會議規模將從疫情前最高２５人，調整為最高

１００人，在此之前召開的會議將不受影響。

騰訊控股跌０﹒９３％報３４１﹒６元，北水淨買入１２億元；中國移動跌１﹒７７％報

６３﹒７元，北水淨買入３﹒７億元；建設銀行跌１﹒４％報４﹒９２元，北水淨買入３﹒１億

元。

中國海洋石油跌２﹒９８％報１１﹒７２元，北水淨賣出２﹒４億元；長城汽車跌

５﹒７４％報８﹒２１元，北水淨賣出１﹒４億元；美圖公司跌１０﹒１１％報２﹒４元，北水

淨賣出６２００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒９９

中國移動 （００９４１） ３﹒６７

建設銀行 （００９３９） ３﹒１３

中芯國際 （００９８１） ２﹒７６

藥明生物 （０２２６９） ０﹒８６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －２﹒３６

長城汽車 （０２３３３） －１﹒３９

美圖公司 （０１３５７） －０﹒６２

中國電信 （００７２８） －０﹒５９

美團 （０３６９０） －０﹒５８

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