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15/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒９１億元，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開１７１點，報１９５２４點。最高跌
５６點報１９６３９點，最低跌５７３點報１９１２２點。恒指收報１９２４７點，跌４４８點
或２﹒２７％。
　　北水全日淨流入４８﹒９１億元，增加１３２２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
控股（００７００）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）、美圖公司（０１３５７）。
　　主板成交１３０８﹒９５億元減少９﹒８％。其中港股通成交４００﹒９億元，佔總成交
３０﹒６％。
　
＊騰訊會議免費版上調至最多１００人＊
　
　　騰訊會議發布官方公告稱，將從２０２３年４月４日起調整免費版和會員版的多項服務功能
，涉及會議規模、時長和會員價格等方面。
　　騰訊會議在２０２０年初剛上線時，免費版支持２５人４５分鐘會議能力，企業版支持
３００人不限時會議，後為支持抗疫，將企業版能力直接開放給免費版用戶。本次調整過後，從
２０２３年４月４日起，免費版用戶發起的單場會議規模將從疫情前最高２５人，調整為最高
１００人，在此之前召開的會議將不受影響。
　　騰訊控股跌０﹒９３％報３４１﹒６元，北水淨買入１２億元；中國移動跌１﹒７７％報
６３﹒７元，北水淨買入３﹒７億元；建設銀行跌１﹒４％報４﹒９２元，北水淨買入３﹒１億
元。
　　中國海洋石油跌２﹒９８％報１１﹒７２元，北水淨賣出２﹒４億元；長城汽車跌
５﹒７４％報８﹒２１元，北水淨賣出１﹒４億元；美圖公司跌１０﹒１１％報２﹒４元，北水
淨賣出６２００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１１﹒９９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒６７
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　３﹒１３
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　２﹒７６
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒３６
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－１﹒３９
　　美圖公司　　　（０１３５７）　　　　　－０﹒６２
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　－０﹒５９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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