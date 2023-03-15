《日入而息》平保去年少賺１８％派息增，長建去年純利升３％

《今天重點》

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平保（０２３１８）去年純利按年跌１８％至８３８億人幣，末期息１﹒５元人幣；中國平安料

今年首季及全年新業務價值可實現正增長

長建（０１０３８）去年純利升３％至７７﹒５億元，息１﹒８３元；去年英國業務溢利升２９

％，澳洲業務溢利升４％

電能（０００６）全年純利跌８％至５６﹒５億元，派息２﹒０４元；去年英國業務溢利跌１０

﹒７％，香港業務升０﹒７％

保誠（０２３７８）去年持續經營業務經調整經營溢利升４％，息１３﹒０４美仙；保誠首兩月

本港業務勢頭良好，對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元

大酒店（０００４５）去年虧損擴大至４﹒９億元，不派息；大酒店去年本港半島酒店收入跌６

％，出租率降１３個百分點；去年第四季香港半島酒店平均可出租客房收入跌１１％；歐美酒店

平均可出租客房收入回升，擴充旨在提升品牌質素；香港半島酒店入住率有改善，惟收入與疫情

前仍有大距離

港交所（００３８８）就股份交易申請增設人民幣櫃台帳

統計局表示消費由降轉增說明市場需求活力在回升；就業情況總體穩定，２月失業率略升是季節

性；地產仍處調整階段，房企到位資金及開工改善；統計局料ＣＰＩ能實現３％目標，國際輸入

性因素料降；５％增長目標高於過去三年平均，符當前實際；進出口對經濟增長拉動將較去年弱

；小微企市場活力增強，經濟運行循環改善；生產需求明顯改善，惟經濟回升基礎尚不牢固

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《即日市況》

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恒指高收２９１點報１９５３９，東方海外升９％，聯通跌３％

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒５５％數據走佳基建領跑，惟消費股散水

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《美元匯價》

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銀行倒閉影響投資者信心，美元回升力度受限

歐元最新報１﹒０６７４╱７８，日圓最新報１３３﹒８２╱８５

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《公司業績》

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遠東宏信（０３３６０）全年純利升１１﹒２％，息０﹒４９元

勝獅貨櫃（００７１６）全年純利跌７５﹒２％，派息２港仙

大酒店（０００４５）去年虧損擴大至４﹒９億元，不派息

保誠（０２３７８）去年持續經營業務經調整經營溢利升４％，息１３﹒０４美仙

電能（０００６）全年純利跌８％至５６﹒５億元，派息２﹒０４元；去年英國業務溢利跌１０

﹒７％，香港業務升０﹒７％

潤歌互動（０２４２２）全年純利升３７％至６８５０萬元人民幣，不派息

越秀地產（００１２３）全年純利升１０﹒２％，末期息０﹒３０７元

長建（０１０３８）去年純利升３％至７７﹒５億元，息１﹒８３元；去年英國業務溢利升２９

％，澳洲業務溢利升４％

京城佳業（０２２１０）去年純利升３８％至１﹒１億元人民幣，派息２１﹒７５分人幣

南海控股（００６８０）延遲刊發２０２２年經審核年度業績

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《公司資訊》

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商湯（０００２０）發布多模態多任務通用大模型「書生２﹒５」

國泰（００２９３）林紹波稱今年很有可能扭虧為盈

大酒店（０００４５）去年本港半島酒店收入跌６％，出租率降１３個百分點；去年第四季香港

半島酒店平均可出租客房收入跌１１％；歐美酒店平均可出租客房收入回升，擴充旨在提升品牌

質素；香港半島酒店入住率有改善，惟收入與疫情前仍有大距離

工銀國際表示截至２月綠色相關債券承銷規模逾３１６﹒６億美元

諾輝健康－Ｂ（６６０６）下周一起股份簡稱不再加上標記「Ｂ」

港交所（００３８８）就股份交易申請增設人民幣櫃台帳

中銀香港（０２３８８）完成首筆綠色人民幣逆回購交易

保誠（０２３７８）首兩月本港業務勢頭良好，對ＳＶＢ相關敞口僅１００萬美元

渣打香港為零售投資者首推ＣＩＯ精選基金

港鐵（０００６６）送２０萬張機場快綫車票及遊客全日通，另加高鐵紅包折扣

中國光大銀行（０６８１８）核准王志恒為執行董事及行長任職資格

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《國企紅籌》

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南航（０１０５５）２月客運運力投入升約２８％，貨運運力升約７％

秦港股份（０３３６９）委任卜周慶為財務總監，胡朝暉任副總裁

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《神州民企》

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常茂生物（００９５４）擬於深交所創業板發行不超１﹒８億股Ａ股

高視醫療（０２４０７）附屬訂立合作框架協議

康寧傑瑞製藥（０９９６６）旗下抗腫瘤藥ＩＡ╱ＩＢ期臨床研究完成首例患者給藥

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《中國要聞》

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據傳字節跳動部分持股遭轉手，市值縮水四分一

飛豬表示五一國內外酒店預訂遠超疫前，簽證辦理增六倍

分析指經濟反彈將延至３月，消費、地產表現尚未復常；首２月數據分化呈弱復甦，首季經濟可

能超預期；ＭＬＦ超量平價續作，助信貸投放的穩定連續性

ＱＢ暫停債券實時報價，稱將與貨幣經紀公司保持溝通

統計局表示消費由降轉增說明市場需求活力在回升；就業情況總體穩定，２月失業率略升是季節

性；地產仍處調整階段，房企到位資金及開工改善；統計局料ＣＰＩ能實現３％目標，國際輸入

性因素料降；５％增長目標高於過去三年平均，符當前實際；進出口對經濟增長拉動將較去年弱

；小微企市場活力增強，經濟運行循環改善；生產需求明顯改善，惟經濟回升基礎尚不牢固

安徽力促製造業數字化，要年增１０家工業互聯網平台

外匯局表示加強協同配合機構改革，深化外匯領域開放

人行表示確保職責調整無縫銜接，增強鬥爭精神應對打壓；人行易綱會見雷添良、梁鳳儀一行，

就金融合作等議題交流；人行要求完善金融穩定立法，更好發揮存款保險功能

中消協表示近八成受訪者認為內地消費環境愈來愈好

工信部表示加強基礎電信企業和增值企業安全生產管理

越南旅遊航空表示隨時準備迎接大量中國遊客

廣東省長王偉中歡迎沙特國家石油公司加大在粵投資

首２月能源生產保持增長，原油生產增速有所放緩

中國突要求貨幣經紀停報價，交易員忙加微信群詢價

內地首２月工業增加值增２﹒４％，遜預期

內地首２月社會消費品零售額增３﹒５％，止跌回升

內地首２月全國固定資產投資增５﹒５％，優預期

首２月房地產投資降５﹒７％，到位資金降１５﹒２％

首２月全國商品房銷售額降０﹒１％，住宅增３﹒５％

全國２月城鎮調查失業率５﹒６％，按月小幅回升

網信辦表示豐富優質網上內容供給，提升網絡綜合治理

禽流感推高全球雞蛋肉雞價格，中國雞苗價飆３５０％

宜春對鋰企加碼環保要求，禁填埋鋰渣，鋰渣價跌至零

４８１０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購１０４０億

北京表示推動城市副中心和雄安新區「兩翼」聯動發展

上海樓市見暖意，二手樓成交按月增１﹒４倍近兩萬套；上海２月新增貸款４１５億元，存款減

少１０８４億元

大陸今起恢復輸入台灣冰鮮白帶魚凍竹莢魚

洪都拉斯總統稱與中國大陸建交，台灣將再少一邦交國；中國外交部歡迎洪都拉斯尋求與中國大

陸建交

華為已開發出芯片堆疊技術方案？華為辟謠：消息仿冒

中央軍委表示提高打贏能力，聚焦強敵深化戰爭籌劃準備

上海數據交易所網站開設金融板塊信息平台

去年末金融業機構總資產４１９萬億，負債３８２萬億

中證監易會滿會見雷添良一行，雙方同意進一步深化合作

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，報１５３８７﹒５９點

鴻海去年第四季淨利潤跌一成，今年首季跌幅料較小

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《國際要聞》

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美國能源部長為總統拜登批准阿拉斯加石油項目辯護

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《外圍經濟》

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Ｍｅｔａ裁員一萬，暫停五千職位招聘

ＯｐｅｎＡＩ推出新ＡＩ工具ＧＰＴ－４

亞馬遜無法解決美國加州的反壟斷訴訟

熱浪逼近，印度煤炭公司對發電廠供應增加

美國雞蛋價格五個月來首次下跌，上月跌６﹒７％

菲律賓鎳礦商對印尼提出成立鎳業聯盟不感興趣

阿根廷２月ＣＰＩ按年飆升逾１００％，經濟或衰退

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《大國博弈》

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中國指控美英澳脅迫原能總署為核潛艇合作計劃背書

中國與伊朗俄羅斯今日起中東開展海上聯合軍事演習

印度擬規管手機預設應用，中方籲維護國際投資者權益

英國考慮禁止政府手機使用ＴｉｋＴｏｋ

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《矽銀爆雷》

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ＤＷＳ表示事件對歐銀行溢出效應有限，惟市場前景未明

分析認為矽銀倒閉反映基金公司無視風險

地方銀行股暴跌，投資者沽空獲利２０億美元

穆迪將美國銀行業的評級展望從穩定下調至負面

美監管機構為Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行物色買家

宏利資管表示廣泛系統性風險可能性低，加息門檻已提高

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《其他消息》

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據報許正宇擬４月訪問英國，會見英國官員及企業代表

曾國衞談區選安排：正檢討非政權區域組織職能及組成

李家超今早與國家科學技術部部長王志剛會面

李慧琼稱盡快適應人大常委角色，暫不辭任民建聯主席

港府與內地簽署加快建設香港國際創新科技中心安排

立法會通過委任祈顯義為終審法院海外法官

黃元山稱特首政策組加設非公務員職位可加強研究能力

港府下周三起僅保留五個檢測點提供自費核酸檢測服務

證監會與人行高層會面，就人民幣國際化及香港國金中心建設交流

積金易承辦商或延誤８個月交付平台，港府維持過渡時間目標不變

會財局預計２０２３－２４年度經營赤字約７７０４萬，須額外注資

旅發局表示２月訪港旅客增兩倍至１４６萬人次，３年來單月首破百萬

陳浩濂稱４宗外地基金遷冊來港申請獲批，逾百家ＯＦＣ在港成立

裕澤香江論壇下周舉行，許正宇稱將發表推動家族辦公室政策宣言

謝展寰稱研增兩電內地核電供應，短期穩定電價

屋宇署設專責審批組及推出精簡措施處理一般建築圖則

深股通額度全日用近２４億元，外資連續三日流入；滬股通額度全日用近２８億元，外資流入近

３３億元

九巴稱加價有追落後因素，陳恒鑌稱應顧及市民負擔力

冰球港隊領隊表示賽會稱港協提供國歌連結無法下載

港府稱會審慎處理巴士公司加價申請，做好把關工作

世邦魏理仕料零售及酒店業資產續受追捧

何文田瑜一第１Ｂ期首推５０伙，入場費約７８７萬元

何永賢表示考慮收緊綠表購買居屋安排，提高濫用罰則

調查指４５％香港僱主來季增人手，人才短缺情況創１７年新高

鐫誠按揭高級經理被控串謀貸款人虛報月薪，詐騙永亨財務５２０萬

天星銀行成為「易信連」合作夥伴

中原按揭料下周美國加息０﹒２５％，本港按息續處３厘多水平

亞太經合能源小組會議在港舉行，香港能源強度１５年間減逾三成

網傳中介聲稱２００萬穩入港大，校方澄清絕無可能

香港航空啟航北京大興國際機場，將加強航班運力

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