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16/03/2023 07:50

《國金頭條》矽銀風波未平瑞信又爆雷，瑞士央行救火美股跌勢收窄

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國中小型銀行掀起的風暴未平，歐洲百年銀行巨頭瑞信爆雷
，又帶來新一輪動盪，使得全球市場風聲鶴唳，華爾街的恐懼指標大幅飆升。
　　美股周三（１５日）早盤暴跌，道指一度瀉逾５００點。不過，瑞士央行和該國金融監管部
門宣布，將在必要時給予瑞信流動性支持後，美股獲得暫時喘息，跌幅收窄。
　　紐約尾盤，道指下跌２８０﹒８３點，或１﹒６％，報３１８７４﹒５７點。標普５００下
跌２７﹒３６點，或０﹒７％，報３８９１﹒９３點。納指微升５﹒９點，或０﹒０５％，報
１１４３４﹒０５點。瑞信大跌１３﹒７７％，至２﹒１６美元，創收盤歷史新低，受瑞士央行
力挺消息激勵，其盤後股價反彈逾５％。
　　追蹤摩根大通、花旗集團等美國金融權重股的ＫＢＷ銀行股指數雖然有所回升，但仍收於
２０２０年１１月以來最低。摩根士丹利和花旗各自重挫逾５％，摩根大通、高盛、富國銀行跌
幅均超３％。
　　Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｎｋ下挫２１％，領跌地區銀行股，標普和惠譽將該
行信用評級下調至垃圾級。
　
＊歐元兌美元觸及兩個月低位＊
　
　　受避險情緒推動，美匯指數勁揚１﹒１％，至１０４﹒７４。歐元兌美元一度下跌２％，至
１﹒０５１６，觸及兩個月最低。美元兌日圓跌０﹒６％，至１３３﹒４３。黃金期貨漲至６周
高位，紐約期金漲２０﹒４美元，或１﹒１％，報每盎司１９３１﹒３美元。
　　紐約期油跌３﹒７２美元，報每桶６７﹒６１美元，是連續第３天下跌，創下近１５個月新
低。布蘭特期貨下跌３﹒７６美元，報每桶７３﹒６９美元。（ｊｆ）

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