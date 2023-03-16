《出旗制勝－麥穎儀》港股隨外圍急跌，美團逼近去年１０月低位

《出旗制勝》周三（１５日）晚，瑞信債券的一年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）飆升至過千點

子，顯示投資者對其前景相當憂慮。瑞信ＡＤＲ美股曾跌超過三成，但其後獲瑞士央行支持後跌

幅收窄至不足１３﹒９％。受事件影響，恒指夜期急插，港股周四（１６日）承接外圍低開，重

磅金融股拖累指數一度跌逾４３０點，曾見１９１０９點低位。瑞士央行擬向瑞信提供最多

５００億瑞郎借款的消息傳出後，市場恐慌七年關係略紓緩，指數跌幅一度收窄，但整體仍於

１９２００點附近水平窄幅整固，１００天線得而復失。

儘管外圍及港股大市回落，美團（０３６９０）周四股價表現硬淨，中段最多曾跌近２％見

１２４﹒２元低位後隨即反彈，一度轉升２﹒２％重新逼近１３０元水平。回顧２０１３年以來

，美團股價自今年高位１８８﹒８元回吐超過３５％至上周五（１０日）見今年低位１２２﹒１

元，跌浪長達２個半月，重返去年１０月下旬附近低位，本周似乎暫見喘定。輪場資金上日以樂

觀情緒資金較多，佔比接近七成，認購證街貨佔比更高達９０％。投資者如看好美團，或可留意

美團購１４２４５，行使價１４０﹒１點，實際槓桿６倍，換股比率１００兌１，２０２３年６

月２９日到期；如看淡，或可留意美團沽２８８４０，行使價１２２﹒７８點，實際槓桿３﹒９

倍，換股比率１００兌１，２０２３年７月２８日到期。

阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻集團宣布近日與榮耀終端有限公司達成戰略合作，雙方

將在數字化經營、支付創新、安全科技、數字金融、ＥＳＧ可持續發展五大領域展開全面開放合

作。阿里周二（１４日）一度跌穿８０元心理關口，但暫時可以喘定，連續５個交易日於此水平

窄幅整固。投資者如看好阿里，或可趁低留意阿里購１１６７９，行使價１０８﹒１元，實際槓

桿８﹒３倍，換股比率５０兌１，２０２３年６月２９日到期；相反，如看淡，或可留意阿里沽

２６６８０，行使價６２﹒８８元，實際槓桿４﹒１倍，換股比率５０兌１，２０２３年９月

２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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