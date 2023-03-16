《運籌帷幄－梁業豪》港股仍處短期調整中

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏好。過去兩個月內，港股從短中期反彈高位持續回落；好友每次入市圖利，若於短

暫的升勢逆轉前未及平倉離場，都會蒙受損失。最新形勢顯示，自恒指去年１０月低位

１４５９７起展開的中期反彈浪仍未結束的機會很大，畢竟早前巨大的跌幅應已足夠反映惡劣的

投資氣候，而全球經濟正在復甦中。但由於市場內仍存在著一些具影響力的利淡因素，我們未敢

過早看好後市。

本欄認為，中期反彈浪中的短期跌浪已經完結的可能性暫時不高，即（ｂ）浪反彈完畢後，

仍會有（ｃ）浪下跌過程，只望其終點不會顯著低於（ａ）浪底。客觀而言，當前投資氣候實在

不能支持港股中期反彈浪的升幅即時顯著擴大；而且，自１月２７日高位２２７０１起的跌浪並

未能被清楚地細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪，其後出現的跌浪低位多不會是整

個短期調整浪的終點。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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