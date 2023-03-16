【領展供股】若不參與供股，把握最後機會沽出供股權（２９１５）

《經濟通通訊社１６日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）今日收市前仍可Ｔｒａｄｅ

，各位不想參與供股，又有供股權在手的領展（００８２３）小投資者，若要沽出供股權，則要

把握最後機會於市場沽出供股權（沽咗唔夠俾使費除外）。

領展供股權今日收市後不能再交易，所以要買要沽，均要於收市前完成。換言之，若有供股

權在手，又打算參與供股，暫時不用做任何嘢，下周二（２１日）前向相關券商繳足供股所需款

項便可。



＊累計逾２０％供股權易手＊



領展是次為５供１，發行約４﹒２６億股，以３月９日起至今日（１６日）中午收市前為止

，合共有逾８９６６萬份供股權易手。換言之，佔４﹒２６億股之２１％有多。

翻查資料，於２００４年２月，當時港股從２００３年「沙士」後低位大幅反彈，新世界發

展（０００１７）宣布供股集資，５供２，供股價５﹒４元，集資約６０億元。若小股東當時參

與供股，並持有至２００７年即市高見３１﹒２５元，回報則以倍數計。

另外，到２０１１年１０月，新世界發展又宣布供股計劃，是次為２供１，供股價５﹒６８

元，集資最多１２３億元。若小股東全數參與供股，並持有至２０１３年２月高見９﹒３３元，

回報則有近一倍。新世界發展２０１４年３月又宣布３供１，供股價每股６﹒２元，集資１４０

億元，小股東若參與供股後持有一段時間，回報也是不俗。



＊新世界十年三度供股，連派息回報佳＊



但若屬長情股東，經歷過三次供股，又持有至今，帳面計則幾乎係無回報，甚至蝕錢，以現

價２０﹒９元計，折合為５﹒２３元（股份於２０２０年四合一），現價均低於以上三次供股價

。而計算期間派息在內，回報屬相當和味，以２０１７年１２月起計，新世界共派息十二次，合

共派息７﹒５２元，雖然帳面計無利可圖，但計算派息在內，回報理想。

是次領展供股方面，集資所得有約５０％用於還債，在目前息口趨升之情況下，供股集資還

債當然可以減少利息支出，無可厚非。但長線持有收息的小股東要有心理準備，由於環球投資氣

氛轉趨審慎，在供股完成後，領展股價回落至供股價，甚或跌穿供股價都不足為奇。 （領展供

股系列之十）（ｋｙ）

