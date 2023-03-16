恒指低收２９４點報１９２４５，友邦跌５％，領展逆市升２﹒４％

《經濟通通訊社１６日專訊》美國中小型銀行掀起的風暴未平，歐洲百年銀行巨頭瑞信爆雷

，又帶來新一輪動盪，使得全球市場風聲鶴唳，華爾街的恐懼指標大幅飆升。隔晚美股道指一度

瀉逾５００點。不過，瑞士央行及該國金融監管部門宣布，在必要時給予瑞信流動性支持後，美

股獲得暫時喘息，跌幅收窄。

港股下跌，恒生指數半日收報１９２４５，跌２９４點或１﹒５１％，主板成交

６１６﹒０２億元。恒生中國企業指數報６５０３，跌５６點或０﹒８６％。恒生科技指數報

３８３７，跌２９點或０﹒７６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３９﹒６元，跌５元或１﹒４５％，成交３９﹒５５億元

；友邦保險收報７６﹒３元，跌４﹒２元或５﹒２２％，成交１９﹒５９億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報８０﹒４５元，跌１﹒６元或１﹒９５％，成交１８﹒２３億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒６元，跌０﹒１元或

０﹒０８％，成交１３﹒８１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

海底撈（０６８６２）跌４﹒８６％，收報１９﹒９８元；中海油（００８８３）跌

４﹒０６％，收報１１﹒３４元；百威亞太（０１８７６）跌４﹒０１％，收報２２﹒７５元；

滙控（００００５）跌２﹒５４％，收報５３﹒８元；渣打（０２８８８）跌４﹒７９％，收報

６３﹒５５元。

另外，阿里健康（００２４１）逆市升３﹒５３％，報５﹒８７元，該股成交約５９７１萬

股，涉資３﹒５１億元，盤中高見６﹒０５元，最低見５﹒５５元；供股權今日最後買賣的領展

（００８２３）升２﹒３７％，收報４９﹒６５元。（ｋｙ）

