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16/03/2023 12:07

恒指低收２９４點報１９２４５，友邦跌５％，領展逆市升２﹒４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國中小型銀行掀起的風暴未平，歐洲百年銀行巨頭瑞信爆雷
，又帶來新一輪動盪，使得全球市場風聲鶴唳，華爾街的恐懼指標大幅飆升。隔晚美股道指一度
瀉逾５００點。不過，瑞士央行及該國金融監管部門宣布，在必要時給予瑞信流動性支持後，美
股獲得暫時喘息，跌幅收窄。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９２４５，跌２９４點或１﹒５１％，主板成交
６１６﹒０２億元。恒生中國企業指數報６５０３，跌５６點或０﹒８６％。恒生科技指數報
３８３７，跌２９點或０﹒７６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３９﹒６元，跌５元或１﹒４５％，成交３９﹒５５億元
；友邦保險收報７６﹒３元，跌４﹒２元或５﹒２２％，成交１９﹒５９億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報８０﹒４５元，跌１﹒６元或１﹒９５％，成交１８﹒２３億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒６元，跌０﹒１元或
０﹒０８％，成交１３﹒８１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　海底撈（０６８６２）跌４﹒８６％，收報１９﹒９８元；中海油（００８８３）跌
４﹒０６％，收報１１﹒３４元；百威亞太（０１８７６）跌４﹒０１％，收報２２﹒７５元；
滙控（００００５）跌２﹒５４％，收報５３﹒８元；渣打（０２８８８）跌４﹒７９％，收報
６３﹒５５元。
　　另外，阿里健康（００２４１）逆市升３﹒５３％，報５﹒８７元，該股成交約５９７１萬
股，涉資３﹒５１億元，盤中高見６﹒０５元，最低見５﹒５５元；供股權今日最後買賣的領展
（００８２３）升２﹒３７％，收報４９﹒６５元。（ｋｙ）

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