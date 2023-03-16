【連環爆雷】受瑞信和矽銀事件影響，歐洲央行或只加息２５基點

《經濟通通訊社１６日專訊》「彭博經濟研究」預計，瑞信和矽谷銀行事件帶來巨大不確定
性，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會的貨幣政策取向將比之前的預期更加謹慎。因此，現在預計
加息幅度只有２５個基點。
分析指，矽谷銀行的崩塌提醒決策者，當利率快速上升時，一些地方就會有麻煩。而且，雖
然全球加息周期和瑞信的困境之間沒有明確的因果關係，但擔憂情緒正在金融市場重新浮現。因
此，先前給出的加息５０個基點預測應該下調。（ｊｆ）
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