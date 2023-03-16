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即市新聞

16/03/2023 10:17

《窩輪豪情－梁業豪》如何面對可能再跌的市況？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療
保健業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為建設
銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）與康師傅（００３２２），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選友邦保險（０１２９９）、保誠（０２３７８）與港鐵（０００６６）。
　　昨天（１５日）恒指牛證重貨區上移至１９０００－１９０９９，觀乎港股大市的下跌動力
逐漸減弱，持貨者開始感到安心一點。雖謂近日港股只算跌勢喘定，好友尚待成功重奪市場控制
權，由於大市已呈短期超賣，即使港股再跌，幅度亦多屬有限。況且，估計到時會有久候多時的
好友大戶入市維持秩序，讓（ａ）浪再有機會正式結束。對超短線，甚至短線投機者而言，他們
關注的應為自己持倉期間大市的整體走向；換言之，即使市況變化出乎預期之外，亦沒有問題。
以目前市況為例，筆者認為候低持有恒指牛證圖利的策略應較可取。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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