《窩輪豪情－梁業豪》如何面對可能再跌的市況？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療

保健業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為建設

銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）與康師傅（００３２２），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則

宜首選友邦保險（０１２９９）、保誠（０２３７８）與港鐵（０００６６）。

昨天（１５日）恒指牛證重貨區上移至１９０００－１９０９９，觀乎港股大市的下跌動力

逐漸減弱，持貨者開始感到安心一點。雖謂近日港股只算跌勢喘定，好友尚待成功重奪市場控制

權，由於大市已呈短期超賣，即使港股再跌，幅度亦多屬有限。況且，估計到時會有久候多時的

好友大戶入市維持秩序，讓（ａ）浪再有機會正式結束。對超短線，甚至短線投機者而言，他們

關注的應為自己持倉期間大市的整體走向；換言之，即使市況變化出乎預期之外，亦沒有問題。

以目前市況為例，筆者認為候低持有恒指牛證圖利的策略應較可取。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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