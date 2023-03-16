【虛幣世界】瑞信爆煲再嚇怕投資者，比特幣跌穿二萬四

《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，隔晚瑞信大股東沙特國家銀行指無法向瑞信提供任何

財務援助後，瑞信（ＣＳ）股價暴挫，銀行股再度全線下挫，而加密貨幣市場同樣被嚇怕，比特

幣曾跌穿２４０００美元水平，隨後收復失地。

瑞士銀行業巨頭瑞士信貸（ＣＳ）的股票在過去一年受到醜聞的衝擊，連續五個季度虧損，

隔晚該銀行最大的投資者沙特國家銀行表示，再不會繼續投資後，其股價暴跌，沙特國家銀行持

有高達９﹒９％的股份。瑞士國家銀行宣布，如有必要將向其提供流動性，並否認過去一周與美

國兩家大型地區性銀行倒閉有關。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４２３６﹒８３元（美元．下同），跌０﹒２０％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６４５﹒９０元，跌０﹒２５％；艾達幣報

０﹒３２１２元，跌０﹒８６％；瑞波幣報０﹒３５７６，跌０﹒３６％。（ｕｌ）



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