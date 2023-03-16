《談國論企－黎偉成》中國經濟要由有到好穩中求進

《談國論企》中國國務院總理李強２０２３年３月１３日十四屆全國人大一次會議閉幕後舉

行記者會，指出中國的下一步發展要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力

，建設現代化產業體系、推動發展綠色轉型，要堅定不移深化改革開放，發展要穩字當頭、穩中

求進。中美應該合作，圍堵打壓對誰都沒有好處。



＊堅持社會主義市場經濟改革和高水平開放＊



李強是在十四屆全國人大一次會議選出來的新總理，各主要政經政策堅持一貫的國策，緊隨

上一任總理的主要策略和做法，再在施政、行政過程中建立個人的風格，發揮專長和特點，作出

更大的貢獻，是很自然而然的事，但李強在記者會上的發言，體現出承前啟後的精神，講話亦生

動活潑，予人以新的氣象之感。

尤其是李強及新一屆政府的工作時，特別強調的（甲）「『人民政府』前面的『人民』這兩

個字」，寓意人民的高度重要性，政府為人民，是之為人民政府，由是他承諾要扎扎實實辦好每

一件民生實事，貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼，政有所為。此言鏗鏘

有力，予人以無限的期盼、高度的信心。

另一點，為李強相當突出地表明（乙）需要更加重視解決「好不好」的問題，作為現在發展

更多地只是解決「有沒有」的問題的下一個重要步驟。由「有沒有」邁向「好不好」，肯定是重

大的躍進。特別是中國由建國初期的經多年的戰爭和前政府的貪腐、外國霸權主義者的掠奪所陷

「一窮二白」劣況，經歷７３年的自力更生、艱苦奮鬥，而最重要的是所推行的改革開放政策，

發展到如今已成為全世界的第二位經濟體，在「有沒有」的問題由沒有變有，如今已是要做到「

好不好」，確實難能可貴。

凡此兩點，說來「簡簡單單」，表面看來似若「鴻毛」，實際是語之份量重若「泰山」，這

是李強對人民的相當重大的承諾。

特別是李強談及經濟的發展，就相當突出的論及「改革開放」，強調這是中國不僅堅定不移

的政策，更要深化相關工作，做得好。要「吃改革飯，走開放路」，李強表示：（１）要「堅持

社會主義市場經濟改革方向」，即改革，是以社會主義市場經濟作方向；而（２）「堅持高水平

對外開放」，就是對外的開放，達致高水平；由是（３）深化改革開放中，才能夠達致「不斷增

強發展的動力和活力」的目標。

至於中國今年的經濟政策，李強表示基本取向是堅持穩字當頭、穩中求進，並略加解釋：穩

，重點是穩增長、穩就業、穩物價；進，關鍵是在高質量發展上取得新進步。

李強同時注意到：「今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料的因素比較

多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗」。尤其是李強話剛講過，便出現（Ｉ）「難預期的因

素」：美國突然爆發出銀行危機的新威脅，位列美國第１６大的矽谷銀行，因其客戶虛擬貨幣銀

行Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ停業而被美國聯邦存款委員會ＦＤＩＣ接收，影響美國以至歐亞許多銀

行面對不穩定、不確定因素的困擾，一場環球銀行風險似逼在眉睫。

還有（ＩＩ）美國以至歐亞出現的高通脹、央行收緊貨幣政策而反覆不斷的加息、糧食能源

供應不足使價格踞高不下等，是中國絕對不可稍一忽視的外來壓力。

對於中國今年的經濟預期，增長目標定為５％，李強認為從最近兩個多月情況看，中國經濟

運行整體好轉，並用八個字來概括，就是「長風破浪，未來可期」。對此，李強表示充滿信心。



＊中美經濟應合作圍堵打壓對誰都沒有好處＊



另一個重要問題，為中美關係。李強回應有關中美關係問題時說：中美兩國經濟你中有我、

我中有你，彼此都從對方的發展中受益。中美可以合作，也應該合作。中美合作大有可為。圍堵

、打壓對誰都沒有好處。簡潔，有力。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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