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16/03/2023 09:25

《異動股》瑞信爆煲再掀銀行股憂慮，滙控低開逾３％領跌金融股

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滙控（００００５）現價跌３﹒２６％，報５３﹒４元，該股
成交約６８萬股，涉資３６２５萬元。
　　環球金融風險升溫，瑞信大股東沙特國家銀行指無法向瑞信提供任何財務援助後，外電報道
，瑞信債券的１年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）報價急升至接近１０００點子，約為瑞銀同期
ＣＤＳ的２０倍、德銀的１０倍，反映投資者對瑞信前景相當憂慮。
　　美股周三（１５日）早盤暴跌，道指一度瀉逾７００點。不過，瑞士央行和該國金融監管部
門宣布，將在必要時給予瑞信流動性支持後，美股獲得暫時喘息，跌幅收窄，道指收跌２８０點
。追蹤摩根大通、花旗集團等美國金融權重股的ＫＢＷ銀行股指數雖然有所回升，但仍收於
２０２０年１１月以來最低。摩根士丹利和花旗各自重挫逾５％，摩根大通、高盛、富國銀行跌
幅均超３％。
　
＊金融股開市全線捱沽＊
　
　　渣打（０２８８８）跌６﹒８９％，報６２﹒１５元；友邦（０１２９９）跌４﹒９７％，
報７６﹒５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒４１％；港交所（００３８８）跌
１﹒３９％，報３２６元；保誠（０２３７８）跌３﹒７７％，報１０４﹒７元，以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒８９％；中銀（０２３８８）跌１﹒１６％，報２５﹒６元。
　　現時，恒生指數報１９１９７，跌３４１點或跌１﹒７５％，主板成交２１﹒４０億元。國
企指數報６４６４，跌９５點或跌１﹒４５％。恒生科技指數報３８０４，跌６１點或跌
１﹒５９％。
　　即月期指新報１９２０７，跌３９５點，高水９點。即月國指期貨報６４６２，跌１２０點
，低水３點。即月科指期貨新報３８１２，跌６７點，高水１４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　５３﹒４０元　跌３﹒２６％
　　渣打（０２８８８）　　　６２﹒１５元　跌６﹒８９％
　　友邦（０１２９９）　　　７６﹒５０元　跌４﹒９７％
　　港交所（００３８８）　３２６﹒００元　跌１﹒３９％
　　保誠（０２３７８）　　１０４﹒７０元　跌３﹒７７％
　　宏利（００９４５）　　１４５﹒００元　跌０﹒８２％
　　恒生（０００１１）　　１１７﹒３０元　跌０﹒５１％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒６０元　跌１﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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