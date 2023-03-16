《異動股》瑞信爆煲再掀銀行股憂慮，滙控低開逾３％領跌金融股

《經濟通通訊社１６日專訊》滙控（００００５）現價跌３﹒２６％，報５３﹒４元，該股

成交約６８萬股，涉資３６２５萬元。

環球金融風險升溫，瑞信大股東沙特國家銀行指無法向瑞信提供任何財務援助後，外電報道

，瑞信債券的１年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）報價急升至接近１０００點子，約為瑞銀同期

ＣＤＳ的２０倍、德銀的１０倍，反映投資者對瑞信前景相當憂慮。

美股周三（１５日）早盤暴跌，道指一度瀉逾７００點。不過，瑞士央行和該國金融監管部

門宣布，將在必要時給予瑞信流動性支持後，美股獲得暫時喘息，跌幅收窄，道指收跌２８０點

。追蹤摩根大通、花旗集團等美國金融權重股的ＫＢＷ銀行股指數雖然有所回升，但仍收於

２０２０年１１月以來最低。摩根士丹利和花旗各自重挫逾５％，摩根大通、高盛、富國銀行跌

幅均超３％。



＊金融股開市全線捱沽＊



渣打（０２８８８）跌６﹒８９％，報６２﹒１５元；友邦（０１２９９）跌４﹒９７％，

報７６﹒５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒４１％；港交所（００３８８）跌

１﹒３９％，報３２６元；保誠（０２３７８）跌３﹒７７％，報１０４﹒７元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒８９％；中銀（０２３８８）跌１﹒１６％，報２５﹒６元。

現時，恒生指數報１９１９７，跌３４１點或跌１﹒７５％，主板成交２１﹒４０億元。國

企指數報６４６４，跌９５點或跌１﹒４５％。恒生科技指數報３８０４，跌６１點或跌

１﹒５９％。

即月期指新報１９２０７，跌３９５點，高水９點。即月國指期貨報６４６２，跌１２０點

，低水３點。即月科指期貨新報３８１２，跌６７點，高水１４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙控（００００５） ５３﹒４０元 跌３﹒２６％

渣打（０２８８８） ６２﹒１５元 跌６﹒８９％

友邦（０１２９９） ７６﹒５０元 跌４﹒９７％

港交所（００３８８） ３２６﹒００元 跌１﹒３９％

保誠（０２３７８） １０４﹒７０元 跌３﹒７７％

宏利（００９４５） １４５﹒００元 跌０﹒８２％

恒生（０００１１） １１７﹒３０元 跌０﹒５１％

中銀（０２３８８） ２５﹒６０元 跌１﹒１６％

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（ｈｃ）

