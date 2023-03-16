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16/03/2023 09:27

《異動股》電視廣播低開逾４％，再遭美資基金股東減持套現

　　《經濟通通訊社１６日專訊》電視廣播（００５１１）現價跌４﹒６９％，報９﹒３４元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０９％。該股成交約１４萬股，涉資１３５萬元。
　　電視廣播再遭美資基金股東Ｄｏｄｇｅ　＆　Ｃｏｘ減持。根據聯交所資料顯示，
Ｄｏｄｇｅ　＆　Ｃｏｘ繼上周四（９日）ＴＶＢ高位時沽貨後，上周五（１０日）再按每股平
均價１１﹒１８１２元，減持３９１﹒３３萬股，套現４３７５﹒５４萬元，持股量由
８﹒０８％降至７﹒１９％。
　　連同Ｄｏｄｇｅ　＆　Ｃｏｘ上周四以平均每股１３﹒０４９８元，沽出６００﹒６１萬股
，套現７８３７﹒８４萬元計，兩日合共套現１﹒２２億元。
　　現時，恒生指數報１９１９７，跌３４１點或跌１﹒７５％，主板成交２１﹒４０億元。國
企指數報６４６４，跌９５點或跌１﹒４５％。恒生科技指數報３８０４，跌６１點或跌
１﹒５９％。
　　即月期指新報１９２２３，跌３７９點，高水２５點。即月國指期貨報６４７３，跌１０９
點，高水８點。即月科指期貨新報３８１９，跌６０點，高水１４點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電視廣播（００５１１）　　　　９﹒３４０元　跌４﹒６９％
　　電盈（００００８）　　　　　　３﹒９３０元　　　　無升跌
　　有線寬頻（０１０９７）　　　　０﹒０５０元　　　　無升跌
　　亞洲電視控股（００７０７）　　０﹒０３１元　　　　無升跌
　　東方甄選（０１７９７）　　　３５﹒５００元　跌１﹒３９％
　　香港科技探索（０１１３７）　　４﹒７８０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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