《異動股》電視廣播低開逾４％，再遭美資基金股東減持套現

《經濟通通訊社１６日專訊》電視廣播（００５１１）現價跌４﹒６９％，報９﹒３４元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒０９％。該股成交約１４萬股，涉資１３５萬元。

電視廣播再遭美資基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ減持。根據聯交所資料顯示，

Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ繼上周四（９日）ＴＶＢ高位時沽貨後，上周五（１０日）再按每股平

均價１１﹒１８１２元，減持３９１﹒３３萬股，套現４３７５﹒５４萬元，持股量由

８﹒０８％降至７﹒１９％。

連同Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ上周四以平均每股１３﹒０４９８元，沽出６００﹒６１萬股

，套現７８３７﹒８４萬元計，兩日合共套現１﹒２２億元。

現時，恒生指數報１９１９７，跌３４１點或跌１﹒７５％，主板成交２１﹒４０億元。國

企指數報６４６４，跌９５點或跌１﹒４５％。恒生科技指數報３８０４，跌６１點或跌

１﹒５９％。

即月期指新報１９２２３，跌３７９點，高水２５點。即月國指期貨報６４７３，跌１０９

點，高水８點。即月科指期貨新報３８１９，跌６０點，高水１４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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電視廣播（００５１１） ９﹒３４０元 跌４﹒６９％

電盈（００００８） ３﹒９３０元 無升跌

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０５０元 無升跌

亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３１元 無升跌

東方甄選（０１７９７） ３５﹒５００元 跌１﹒３９％

香港科技探索（０１１３７） ４﹒７８０元 無升跌

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（ｈｃ）

