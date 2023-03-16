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16/03/2023 16:10

【領展供股】供股權逆市飆３２％，累計９３１６萬份易手佔２２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）收升
３２﹒３５％，報５﹒４元，該股成交約１０７７萬股，涉資５０３０萬元，盤中高見５﹒７１
元，今日創上市以來新高，最低見３﹒１４元；３月９日至今日（１６日），該供股權合共有
９３１６﹒３萬份易手，佔約４﹒２６億股供股股份２１﹒８９％；領展（００８２３）升
２﹒４７％，報４９﹒７元。
　　現時，恒生指數報１９２０３，跌３３５點或跌１﹒７２％，主板成交１１１３﹒５４億元
。國企指數報６４８２，跌７７點或跌１﹒１８％。恒生科技指數報３８１１，跌５４點或跌
１﹒４１％。
　　即月期指新報１９２００，跌４０２點，低水４點。即月國指期貨報６４８８，跌９４點，
高水６點。即月科指期貨新報３８１６，跌６３點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２２６，跌３６點或跌１﹒１２％，成交３９２９﹒１０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２３７，跌１７５點或跌１﹒５４％，成交２０６４﹒４９億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金股權（０２９１５）　　５﹒４元　升３２﹒３５％
　　領展（００８２３）　　　　　　　４９﹒７元　　升２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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