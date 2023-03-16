【領展供股】供股權（２９１５）逆市飆逾３６％，領展漲３％

《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）逆市

飆升３６﹒２７％，報５﹒５６元，該股成交約９８０萬股，涉資４５００萬元，盤中高見

５﹒７１元，最低見３﹒１４元；領展（００８２３）升２﹒９９％，報４９﹒９５元。

現時，恒生指數報１９２１５，跌３２４點或跌１﹒６６％，主板成交８４４﹒２４億元。

國企指數報６４９０，跌６９點或跌１﹒０５％。恒生科技指數報３８１８，跌４８點或跌

１﹒２５％。

即月期指新報１９２４２，跌３６０點，高水２７點。即月國指期貨報６５０４，跌７８點

，高水１３點。即月科指期貨新報３８２７，跌５２點，高水９點。

上證綜合指數報３２３６，跌２７點或跌０﹒８３％，成交３５５３﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１１２７８，跌１３４點或跌１﹒１８％，成交１８６４﹒９６億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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領展房產基金股權（０２９１５） ５﹒５６元 升３６﹒２７％

領展（００８２３） ４９﹒９５元 升２﹒９９％

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（ｋｙ）

