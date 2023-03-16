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16/03/2023 14:38

【領展供股】供股權（２９１５）逆市飆逾３６％，領展漲３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）逆市
飆升３６﹒２７％，報５﹒５６元，該股成交約９８０萬股，涉資４５００萬元，盤中高見
５﹒７１元，最低見３﹒１４元；領展（００８２３）升２﹒９９％，報４９﹒９５元。
　　現時，恒生指數報１９２１５，跌３２４點或跌１﹒６６％，主板成交８４４﹒２４億元。
國企指數報６４９０，跌６９點或跌１﹒０５％。恒生科技指數報３８１８，跌４８點或跌
１﹒２５％。
　　即月期指新報１９２４２，跌３６０點，高水２７點。即月國指期貨報６５０４，跌７８點
，高水１３點。即月科指期貨新報３８２７，跌５２點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２３６，跌２７點或跌０﹒８３％，成交３５５３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２７８，跌１３４點或跌１﹒１８％，成交１８６４﹒９６億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金股權（０２９１５）　　５﹒５６元　升３６﹒２７％
　　領展（００８２３）　　　　　　　４９﹒９５元　　升２﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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