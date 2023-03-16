【領展供股】供股權（０２９１５）升４﹒７％，領展漲０﹒４％

《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）現價

逆市升４﹒６６％，報４﹒２７元，該股成交約３５０萬股，涉資１３４２萬元，盤中高見

４﹒３４元，最低見３﹒１４元；領展（００８２３）升０﹒４１％，報４８﹒７元。

現時，恒生指數報１９２９４，跌２４５點或跌１﹒２５％，主板成交４０７﹒６３億元。

國企指數報６５３０，跌２９點或跌０﹒４５％。恒生科技指數報３８６７，升１點或升

０﹒０４％。

即月期指新報１９３１５，跌２８７點，高水２０點。即月國指期貨報６５４０，跌４２點

，高水１０點。即月科指期貨新報３８７４，跌５點，高水６點。

上證綜合指數報３２４８，跌１４點或跌０﹒４４％，成交１７３５﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１１３４８，跌６４點或跌０﹒５７％，成交８１９﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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領展房產基金股權（０２９１５） ４﹒２７元 升４﹒６６％

領展（００８２３） ４８﹒７元 升０﹒４１％

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（ｋｙ）

