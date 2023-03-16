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16/03/2023 11:22

【領展供股】供股權逆市升１９％創新高，領展漲１﹒７％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）現價
逆市升１９﹒３６％，報４﹒８７元，該股成交約５７８萬股，涉資２３５６萬元，盤中高見
４﹒９５元，為供股權買賣以來新高，最低見３﹒１４元；領展（００８２３）升１﹒６５％，
報４９﹒３元。
　　現時，恒生指數報１９２８０，跌２５９點或跌１﹒３３％，主板成交５５１﹒４０億元。
國企指數報６５１８，跌４１點或跌０﹒６３％。恒生科技指數報３８５２，跌１３點或跌
０﹒３４％。
　　即月期指新報１９２９４，跌３０８點，高水１４點。即月國指期貨報６５２６，跌５６點
，高水７點。即月科指期貨新報３８６０，跌１９點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２４９，跌１３點或跌０﹒４１％，成交２２３２﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３４０，跌７３點或跌０﹒６４％，成交１１１０﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金股權（０２９１５）　４﹒８７元　升１９﹒３６％
　　領展（００８２３）　　　　　　　４９﹒３元　　升１﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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