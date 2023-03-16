【領展供股】供股權逆市升１９％創新高，領展漲１﹒７％

《經濟通通訊社１６日專訊》今日收市後停止交易的領展房產基金股權（０２９１５）現價
逆市升１９﹒３６％，報４﹒８７元，該股成交約５７８萬股，涉資２３５６萬元，盤中高見
４﹒９５元，為供股權買賣以來新高，最低見３﹒１４元；領展（００８２３）升１﹒６５％，
報４９﹒３元。
現時，恒生指數報１９２８０，跌２５９點或跌１﹒３３％，主板成交５５１﹒４０億元。
國企指數報６５１８，跌４１點或跌０﹒６３％。恒生科技指數報３８５２，跌１３點或跌
０﹒３４％。
即月期指新報１９２９４，跌３０８點，高水１４點。即月國指期貨報６５２６，跌５６點
，高水７點。即月科指期貨新報３８６０，跌１９點，高水７點。
上證綜合指數報３２４９，跌１３點或跌０﹒４１％，成交２２３２﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１１３４０，跌７３點或跌０﹒６４％，成交１１１０﹒５６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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領展房產基金股權（０２９１５） ４﹒８７元 升１９﹒３６％
領展（００８２３） ４９﹒３元 升１﹒６５％
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（ｋｙ）
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