《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌，聊天機械人已炒過百度難升

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１９２４５，跌２９４點或１﹒５１％，主

板成交６１６﹒０２億元。恒生中國企業指數報６５０３，跌５６點或０﹒８６％。恒生科技指

數報３８３７，跌２９點或０﹒７６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３９﹒６元，跌５元或１﹒４５％，成交３９﹒５５億元

；友邦保險收報７６﹒３元，跌４﹒２元或５﹒２２％，成交１９﹒５９億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報８０﹒４５元，跌１﹒６元或１﹒９５％，成交１８﹒２３億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒６元，跌０﹒１元或

０﹒０８％，成交１３﹒８１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



＊張智威：不會出現翻版雷曼事件＊



銀行流動性危機蔓延，傳出瑞信遭大股東沙特國家銀行拒絕提供任何財務援助，令市場憂慮

瑞信倒閉風險，但隨後瑞士央行緊急聲明指，將在必要時向瑞信提供額外流動性，才穩定市場信

心。最新消息指，瑞士央行已向瑞信貸款５００億瑞郎。港股開市受壓，低開３４１點後逐步回

升，但金融保險股頹勢未改，友邦（０１２９９）盤中最多跌逾６％為最差表現藍籌。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，儘管昨晚美股受瑞信事件拖累，但港股

今早低開後跌幅未見加劇，認為港股市底強勁，而且瑞市央行反應亦令市場對於出現翻版雷曼事

件憂慮減低，故大市不會出如當年一樣的跌勢。

然而他提到，銀行危機消化期間，消息時好時壞，港股不會大跌，但都難大升，因為市場信

心恢復需時，他估計恒指之後將於１８８００至１９６００波幅上落。



＊百度後市端視文心一言＊



百度（０９８８８）將於今日下午舉行聊天機械人文心一言發布會，此前百度股價於１３０

元附近遊走。張智威指大市氣氛麻麻，加上聊天機械人之前已炒一輪，認為百度短期難再炒上，

傾向於１３０元水平上落。他又指，除非文心一言再有特別消息，否則上升空間不多。（ｈｃ）

