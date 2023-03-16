  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2023 12:05

《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌，聊天機械人已炒過百度難升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１９２４５，跌２９４點或１﹒５１％，主
板成交６１６﹒０２億元。恒生中國企業指數報６５０３，跌５６點或０﹒８６％。恒生科技指
數報３８３７，跌２９點或０﹒７６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、友邦保險（０１２９９）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３９﹒６元，跌５元或１﹒４５％，成交３９﹒５５億元
；友邦保險收報７６﹒３元，跌４﹒２元或５﹒２２％，成交１９﹒５９億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報８０﹒４５元，跌１﹒６元或１﹒９５％，成交１８﹒２３億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒６元，跌０﹒１元或
０﹒０８％，成交１３﹒８１億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊張智威：不會出現翻版雷曼事件＊
　
　　銀行流動性危機蔓延，傳出瑞信遭大股東沙特國家銀行拒絕提供任何財務援助，令市場憂慮
瑞信倒閉風險，但隨後瑞士央行緊急聲明指，將在必要時向瑞信提供額外流動性，才穩定市場信
心。最新消息指，瑞士央行已向瑞信貸款５００億瑞郎。港股開市受壓，低開３４１點後逐步回
升，但金融保險股頹勢未改，友邦（０１２９９）盤中最多跌逾６％為最差表現藍籌。
　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，儘管昨晚美股受瑞信事件拖累，但港股
今早低開後跌幅未見加劇，認為港股市底強勁，而且瑞市央行反應亦令市場對於出現翻版雷曼事
件憂慮減低，故大市不會出如當年一樣的跌勢。
　　然而他提到，銀行危機消化期間，消息時好時壞，港股不會大跌，但都難大升，因為市場信
心恢復需時，他估計恒指之後將於１８８００至１９６００波幅上落。
　
＊百度後市端視文心一言＊
　
　　百度（０９８８８）將於今日下午舉行聊天機械人文心一言發布會，此前百度股價於１３０
元附近遊走。張智威指大市氣氛麻麻，加上聊天機械人之前已炒一輪，認為百度短期難再炒上，
傾向於１３０元水平上落。他又指，除非文心一言再有特別消息，否則上升空間不多。（ｈｃ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS16/03/2023
【FOCUS】百年CS淪新風眼　中紀委長文顯「先知」
人氣文章財經熱話16/03/2023
《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升
人氣文章財經熱話16/03/2023
【領展供股】若不參與供股 把握最後機會沽出供股權
人氣文章國際動態16/03/2023
據報美國要求TikTok中資所有者出售持股
人氣文章香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
人氣文章大行報告16/03/2023
【大行炒D乜】長建、電能、保誠績後大行點部署　一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金