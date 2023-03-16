【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫，友邦插逾半成可低撈？

《經濟通通訊社１６日專訊》繼美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ爆煲餘波後，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行指無法

再向瑞信「泵水」，引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂，雖然瑞士央行隨即表示會出手拯

救，但歐美股指昨日仍下挫，瑞信歐股和美股一度齊跌３０％，連續兩日創歷史新低，並拖累歐

美多隻大型銀行股急插。今日港股一眾國際金融股亦受累急跌，其中友邦（０１２９９）跌逾半

成，為表現最差藍籌，剛公布去年虧轉盈的保誠（０２３７８）亦挫６％，渣打（０２８８８）

則跌近半成，匯控（００００５）亦跌逾２％。友邦已跌穿保歷加通道底線，可否趁機低撈呢？



＊大股東拒再泵水瑞信急插２４％，瑞士央行指必要時提供額外流動性＊



瑞信大股東沙特國家銀行表明無法再向瑞信提供任何財務援助，否則其對瑞信持股將超過

１０％的監管要求，瑞信債券的１年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）報價即急升至逾１０００點子，

約為瑞銀同期ＣＤＳ的２０倍、德銀的１０倍，瑞信ＣＤＳ曲線亦轉為倒掛，意味防範立即違約

成本高於未來違約成本，反映投資者對瑞信前景相當憂慮，瑞信昨於歐市跌２４﹒２％，其他歐

洲銀行股亦下滑，法巴、法興及德銀跌幅介乎７％至１０％，美股瑞信ＡＤＲ亦曾跌逾三成，道

指則一度瀉逾７００點。

其後瑞士央行和該國金融監管部門發表聯合聲明宣布，瑞信的資本及流動性皆符合法律對系

統性重要銀行的規定，而瑞士央行也會在必要時提供額外流動性支持。聲明又稱，沒有跡象表明

美國銀行業動盪有直接傳染瑞士金融機構的風險。不過，道指仍收跌２８０點，而追蹤摩根大通

、花旗集團等美國金融權重股的ＫＢＷ銀行股指數雖然有所回升，但仍收於２０２０年１１月以

來最低。摩根士丹利和花旗均重挫逾５％，摩根大通、高盛、富國銀行跌幅均超３％，瑞信

ＡＤＲ收市跌１３﹒９％。



＊瑞信在財報程序中發現重大缺陷，向瑞士央行借入５００億瑞郎＊



其實瑞信周二（１４日）公布財報時已表示，其在２０２２和２０２１財年的報告程序中發

現重大缺陷，集團對財務報告的內部控制未起作用，正採取補救措施。由羅兵咸永道審計的

２０２２年度報告，也對瑞信財務報告內部控制有效性發表了否定意見。瑞信先前亦曾爆出一連

串醜聞衝擊投資者及客戶信心。２０２２年第四季瑞信遭客戶抽走超過１１００億瑞郎資金，而

２０２２年淨虧損接近７３億瑞郎，為２００８年以來虧損最嚴重一年。

瑞信董事長Ａｘｅｌ Ｌｅｈｍａｎｎ昨在沙特出席研討會時表示，正致力降低資產負債表

的風險，瑞信與美國最近倒閉的矽谷銀行相比並不合適，因為銀行所受的監管並不相同。他強調

瑞信「已經服藥」，所指的是去年１０月宣布的大規模重組改革，並形容瑞信擁有強大的資本比

率及非常強大的資產負債表。瑞信行政總裁Ｕｌｒｉｃｈ Ｋｏｅｒｎｅｒ亦強調，瑞信的流動

性基礎仍然強勁，遠高於所有監管要求。另瑞信今日發聲明，表示將從瑞士央行借入多達５００

億瑞郎（約５３６﹒８億美元），並回購多達３０億瑞郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者

信心。分析指，雖然瑞信承諾進行內部重組，但未必能挽回客戶和交易對手信心。



＊穆迪將美國銀行業評級展望下調至負面，６銀行列負面觀察名單＊



另方面，由於美國在一周內有３家銀行倒閉，穆迪將美國銀行業的評級展望從穩定下調至負

面。穆迪表示，雖然聯邦監管機構宣布矽谷銀行和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ的所有存戶不

會有任何損失，但銀行儲蓄的快速大幅下降，以及投資者信心受到的影響，凸顯出快速加息加劇

了美國銀行業資產負債的管理風險。雖然聯儲局已經採取措施阻止風險蔓延，但事件仍為美國銀

行業帶來融資、流動性、盈利和資本的不利影響。穆迪還將６家美國銀行的評級置入負面觀察名

單，分別是Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ、Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ

Ｂａｎｃｏｒｐ、Ｉｎｔｒｕｓｔ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｒｐ、ＵＭＢ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｒｐ、Ｚｉｏｎｓ Ｂａｎｃｏｒｐ和Ｃｏｏｍｅｒａ Ｉｎｃ。



＊林家亨：料不會演變成雷曼翻版，若買友邦揸中長線宜再等等＊



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，今次銀行連

環爆煲事件不會引發２００８年金融海嘯危機，因規模上遠遠不及，無論矽銀或瑞信所持資產量

及牽涉衍生工具或理財產品，遠不能和以往雷曼相比，而今次美國政府反應極快，矽銀倒閉後第

二日即公布即使無受存款保障，即２５萬美元以上也獲政府擔保可全數提取，瞬即避免引發信貸

危機及骨牌效應，另２００７年之前巴塞爾資本比率規限已提出，在協議不斷改良下，全球所有

銀行資本比率要求已由約４％提升至８﹒５％，銀行出事機會小得多。雖料美國銀行爆煲宗數仍

有上升趨勢，但應不會演變成雷曼風暴翻版。此外，聯儲局應不會再加息。林又稱，雖然事件已

因政府迅速行動平定下來，但不等同經濟會有理想增長，美國銀行逢星期三晚都要將流動資本比

率呈報監管當局，同業間需互相借錢應付要求，經這次事件銀行即使有錢都不願借出，銀根收緊

直接影響商業信貸活動，美國有經濟下滑風險，今年尾或明年可能步入衰退。

至於友邦急跌可否撈底？林家亨指，友邦短線應可重上保歷加通道底線約７８元；但一點必

須留意，因應美國銀行星期三的監管要求，逢星期四下午後或會再傳出有美國銀行爆煲消息。而

中長線來看保險股會受銀行股拖累，穆迪也下調差不多所有美國銀行投資評級，保險公司資產質

素也會受影響，料友邦中線波幅大，若打算中長線持有可再等等。至於保誠，無論成交金額或活

躍程度都不及友邦，且友邦在大灣區新業務進展今年值得憧憬，短線值博率較高。

友邦半日跌５﹒２２％收報７６﹒３元，保誠亦跌６﹒３４％報１０１﹒９元，匯控

（００００５）跌２﹒５４％報５３﹒８元，渣打跌４﹒７９％報６３﹒５５元。其他銀行股亦

普遍下跌，中銀香港（０２３８８）跌３﹒２８％報２５﹒０５元，恒生（０００１１）跌

１﹒１％報１１６﹒６元，東亞（０００２３）跌１﹒３７％報１０﹒０６元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

