《神州民企》閱文集團去年純利跌６７％至６﹒１億人幣，不派息

《經濟通通訊社１６日專訊》閱文集團（００７７２）公布，截至２０２２年１２月３１日

止，全年純利６﹒０８億元（人民幣．下同），按年跌６７﹒１％。每股基本盈利０﹒６元，不

派末期息。

期內，非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利１３﹒４８億元，按年升９﹒６％。

期內收入７６﹒２６億元，按年跌１２﹒０３％；毛利４０﹒３億元，按年跌１２﹒４％。

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＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

