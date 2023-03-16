【企業盈警】中國長遠料去年虧損擴大至２０００萬至２３００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》中國長遠（００１１０）公布，預期集團截至２０２２年１２

月３１日止年度，或會錄得綜合虧損介乎２０００萬元至２３００萬元，而截至２０２１年１２

月３１日止年度的綜合虧損為約１４３０萬元。

虧損增加主要由於去年出售一間附屬公司虧損為９０萬元，以及行政開支增加約５９０萬元

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