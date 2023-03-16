【企業盈警】胡桃資本料去年虧損擴大至不少於１﹒１５億元

《經濟通通訊社１６日專訊》胡桃資本（００９０５）公布，預期於截至２０２２年１２月

３１日止年度，將錄得公司擁有人應佔虧損不少於１﹒１５億元，而於截至２０２１年１２月

３１日止年度則錄得公司擁有人應佔虧損約６４００萬元。該增加主要由於透過損益賬以公平值

列賬之財務資產公平值變動產生之虧損增加。（ｈｐ）

