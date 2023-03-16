【企業盈警】建滔集團（１４８）料去年純利按年跌不多於６７％

《經濟通通訊社１６日專訊》建滔集團（００１４８）公布最新盈警預測，預計截至

２０２２年１２月３１日止年度，錄得的純利將不少於３６億元，較２０２１年同期下降不多於

６７％，而非早前公告所述的６４％。

純利預期減少之金額有所調整，主要是由於２０２３年首２個月集團之覆銅面板及其上游物

料的存貨流轉速度較慢及產品單價下跌，因此對存貨作出減值撥備。（ｈｐ）

