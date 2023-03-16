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16/03/2023 17:44

【企業盈警】建滔積層板料去年純利按年跌不多於７２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》建滔積層板（０１８８８）公布最新盈警預測，預計截至
２０２２年１２月３１日止年度，錄得的純利將不少於１９億元，較２０２１年同期下降不多於
７２％，而非先前公告所述的６６％。
　　該調整主要是由於２０２３年首２個月，集團之覆銅面板及上游物料的存貨流轉速度較慢，
及產品單價下跌，因此對存貨作出減值撥備。（ｈｐ）

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