【企業盈警】建滔積層板料去年純利按年跌不多於７２％

《經濟通通訊社１６日專訊》建滔積層板（０１８８８）公布最新盈警預測，預計截至

２０２２年１２月３１日止年度，錄得的純利將不少於１９億元，較２０２１年同期下降不多於

７２％，而非先前公告所述的６６％。

該調整主要是由於２０２３年首２個月，集團之覆銅面板及上游物料的存貨流轉速度較慢，

及產品單價下跌，因此對存貨作出減值撥備。（ｈｐ）

