【企業盈警】南洋集團料去年溢利按年跌９０％以上

《經濟通通訊社１６日專訊》南洋集團（００２１２）公布，預計截至２０２２年１２月
３１日止年度，股權持有人應佔集團溢利將較截至２０２１年１２月３１日止年度的下降９０％
以上。
溢利下降主要由於２０２２年１２月３１日止年度，按公平值透過損益記賬的金融資產之已
變現及未變現虧損淨額及投資物業公平值虧損，相比於２０２１年同期按公平值透過損益記賬的
金融資產之已變現及未變現收益淨額及投資物業的公平值收益。（ｈｐ）
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