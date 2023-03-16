【企業盈警】芯成科技料去年盈轉虧，蝕不多於約２５００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》芯成科技（００３６５）公布，相比截至２０２１年１２月

３１日止年度，錄得公司擁有人應佔利潤約３８２８﹒２萬元，集團預計截至２０２２年１２月

３１日止年度錄得公司擁有人應佔虧損不多於約２５００萬元。

應佔利潤由盈轉虧主要是由於集團去年度為配合戰略規劃拓展新業務，先後成立附屬公司，

目前各新成立公司正處於投入期，故相關費用有所增加；去年度匯率波動較大，令匯兌 損失增

加，以及已上市公司之股票收益減少等。（ｈｐ）

