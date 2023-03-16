【企業盈警】高力集團料去年溢利減少５７％至不逾８５００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》高力集團（０１１１８）公布，預期集團截至２０２２年１２
月３１日止年度，將錄得不超過８５００萬元之股東應佔綜合溢利，相比去年同期約１﹒９８億
元大幅減少約５７％，約１﹒９８億元是包括出售附屬公司所得的一次性收益約１﹒０２億元。
除了一次性收益外，導致上述溢利大幅減少，主要是由於中國內地爆發新一波新型冠狀病毒
疫情，集團之若干業務營運單位銷售交付量減少及營運成本增加，尤其是在集團的金屬產品方面
。（ｈｐ）
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