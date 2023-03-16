【企業盈喜】遠大中國料去年虧轉盈，賺七千萬至八千萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》遠大中國（０２７８９）公布，預期截至２０２２年１２月

３１日止年度，集團將會錄得淨利潤７０００萬（人民幣．下同）至８０００萬元，較截至

２０２１年１２月３１日止年度錄得的淨虧損９﹒９５８億元有顯著改善。

上述扭虧為盈乃主要歸因於集團已加快項目結算及貿易應收款項的催收進度，預計金融及合

同資產及其他應收款項的信貸損失將有所減少。（ｈｐ）

