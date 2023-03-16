【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６２億元，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開３４１點，報１９１９７點。最高跌１５１點報
１９３８８點，最低跌４３０點報１９１０９點。恒指收報１９２０３點，跌３３５點或
１﹒７２％。
北水全日淨流入２０﹒６２億元，減少４７﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、東方甄選（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１１１３﹒５４億元增加３﹒１％。其中港股通成交２９８﹒７億元，佔總成交
２６﹒８％。
＊瑞信危機升溫推低國際油價＊
瑞信金融危機觸發避險情緒升溫，國際油價今天下跌，其中紐約ＷＴＩ原油期貨連三跌，創
下近１５個月以來新低，技術性賣盤及與期權風險敞口相關的拋售，使得油價跌勢加劇。
騰訊控股跌２﹒５％報３３６元，北水淨買入４﹒２億元；工商銀行跌０﹒２４％報
４﹒２３元，北水淨買入３﹒５億元；中國神華跌３﹒３１％報２４﹒８元，北水淨買入２億元
。
中國海洋石油跌４﹒９１％報１１﹒２４元，北水淨賣出３﹒７億元；東方甄選跌
２﹒６４％報３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒３億元；藥明生物跌３﹒６５％報４８﹒８元，北
水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ４﹒２２
工商銀行 （０１３９８） ３﹒４７
中國神華 （０１０８８） ２﹒０４
中國銀行 （０３９８８） １﹒８２
中芯國際 （００９８１） ０﹒９０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒７２
東方甄選 （０１７９７） －１﹒３２
藥明生物 （０２２６９） －０﹒９１
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒４１
建設銀行 （００９３９） －０﹒３８
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