《美元走勢－羅明立》歐美銀行連環爆雷，或逼使央行調整貨幣政策

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒８６ １３３﹒４９ １３２﹒５０

歐元╱美元 １﹒０６０７ １﹒０６１５ １﹒０５７３

英鎊╱美元 １﹒２０７１ １﹒２０８７ １﹒２０６１

美元╱瑞郎 ０﹒９２８８ ０﹒９３２７ ０﹒９２８６

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９４ ７﹒８３７４

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《美元走勢》美國２月ＰＰＩ年率由５﹒７％降至４﹒６％，核心ＰＰＩ亦由５％降至

４﹒４％；２月零售銷售按月跌０﹒４％，數據全部差過預期。生產物價指數大幅回落有助推動

消費物價下降，數據提高市場對聯儲局今個月按兵不動的預期。美國銀行業流動性危機未完全消

除，更波及歐洲方面，瑞士信貸銀行２０２０及２０２１年財務報表出現重大缺陷，加上ＳＶＢ

事件影響，股價急挫，同樣面對流動性問題而要向央行尋求援助。連串事件或逼使歐美央行調整

貨幣政策，市場估計今日（１６日）歐洲央行可能只會加息０﹒２５％。

市場避險需求上升，部分資金除流向日圓外，又選擇美元作避風港，美匯指數曾經重上

１０５。歐洲央行可能被逼放棄強硬加息立場，亦擔心歐洲銀行亦出現流動性風險，歐元一度跌

至１﹒０５低位，央行議息前將繼續反覆。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５０ １﹒０５３０ １﹒０７００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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