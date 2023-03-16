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16/03/2023 15:46

《美元走勢－羅明立》歐美銀行連環爆雷，或逼使央行調整貨幣政策

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒８６　１３３﹒４９　１３２﹒５０
　　歐元╱美元　１﹒０６０７　１﹒０６１５　１﹒０５７３
　　英鎊╱美元　１﹒２０７１　１﹒２０８７　１﹒２０６１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２８８　０﹒９３２７　０﹒９２８６
　　美元╱港元　７﹒８４９０　７﹒８４９４　７﹒８３７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國２月ＰＰＩ年率由５﹒７％降至４﹒６％，核心ＰＰＩ亦由５％降至
４﹒４％；２月零售銷售按月跌０﹒４％，數據全部差過預期。生產物價指數大幅回落有助推動
消費物價下降，數據提高市場對聯儲局今個月按兵不動的預期。美國銀行業流動性危機未完全消
除，更波及歐洲方面，瑞士信貸銀行２０２０及２０２１年財務報表出現重大缺陷，加上ＳＶＢ
事件影響，股價急挫，同樣面對流動性問題而要向央行尋求援助。連串事件或逼使歐美央行調整
貨幣政策，市場估計今日（１６日）歐洲央行可能只會加息０﹒２５％。
　　市場避險需求上升，部分資金除流向日圓外，又選擇美元作避風港，美匯指數曾經重上
１０５。歐洲央行可能被逼放棄強硬加息立場，亦擔心歐洲銀行亦出現流動性風險，歐元一度跌
至１﹒０５低位，央行議息前將繼續反覆。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６５０　１﹒０５３０　１﹒０７００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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