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16/03/2023 12:13

《神州民企》３６１度全年純利升２４％至７﹒５億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社１６日專訊》３６１度（０１３６１）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利７﹒４７億元（人民幣．下同），按年升２４﹒１７％；每股基本及攤薄盈利
３６﹒１分，較去年同期增加２４﹒０５％；不派末期息。
　　期內收入６９﹒６１億元，升１７﹒３１％；毛利２８﹒２１億元，升１４﹒０８％。
（ｈｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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