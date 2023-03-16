《神州民企》３６１度全年純利升２４％至７﹒５億人幣，不派息

《經濟通通訊社１６日專訊》３６１度（０１３６１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利７﹒４７億元（人民幣．下同），按年升２４﹒１７％；每股基本及攤薄盈利

３６﹒１分，較去年同期增加２４﹒０５％；不派末期息。

期內收入６９﹒６１億元，升１７﹒３１％；毛利２８﹒２１億元，升１４﹒０８％。

（ｈｌ）



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