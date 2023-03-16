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16/03/2023 15:45

匯控祈耀年：已向矽谷銀行英國分支注資２０億英鎊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年在社交平台上表示，已經
向矽谷銀行英國分支注入近２０億英鎊，以提供充裕的資金及流動性。
　　祈耀年表示，匯控對完成今次交易感到振奮，他今早與矽谷銀行英國分支的團隊會面，形容
業務經營良好，有強大的團隊，將繼續提供服務，與匯控亦有機會合作。
　　匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，收購矽谷銀行英國分支屬難得機會，為集團帶來逾
３０００名來自消費互聯網、清潔能源等領域的客戶。（ｂｉ）

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