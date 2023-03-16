匯控祈耀年：已向矽谷銀行英國分支注資２０億英鎊

《經濟通通訊社１６日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年在社交平台上表示，已經
向矽谷銀行英國分支注入近２０億英鎊，以提供充裕的資金及流動性。
祈耀年表示，匯控對完成今次交易感到振奮，他今早與矽谷銀行英國分支的團隊會面，形容
業務經營良好，有強大的團隊，將繼續提供服務，與匯控亦有機會合作。
匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，收購矽谷銀行英國分支屬難得機會，為集團帶來逾
３０００名來自消費互聯網、清潔能源等領域的客戶。（ｂｉ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫 友邦插逾半成可低撈？
|FOCUS16/03/2023
【FOCUS】百年CS淪新風眼 中紀委長文顯「先知」
|財經熱話16/03/2023
《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升
|財經熱話16/03/2023
【領展供股】若不參與供股 把握最後機會沽出供股權
|國際動態16/03/2023
據報美國要求TikTok中資所有者出售持股
|香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰