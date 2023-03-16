【長和業績】長和去年多賺９﹒５％至３６７億元，息２﹒０８６元

《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）公布，按ＩＦＲＳ １６後基準計算，截

至２０２２年１２月３１日止全年純利３６６﹒８億元，按年升９﹒５４％，勝預期，每股基本

盈利９﹒５７元，派末期息２﹒０８６元，按年升１２％。全年派息２﹒９２６元，按年升

１０％。

期內收入４５７２﹒２９億元，升２﹒６６％；ＥＢＩＴＤＡ總額１４２１﹒３億元，按年

升４﹒８％。（ｒｈ）



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