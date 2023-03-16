【長和業績】李澤鉅：本港不會失去中外橋樑作用，繁榮穩定有信心

《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅在全年業績網上會議表示，本

港近年狀況較辛苦，但有信心獲國家支持，加上本港始終為國際金融中心，在航運、貿易方面仍

有優勢，而本地人最聰明為擔當國家與外國之間的橋梁角色。而「橋」的生意有好有壞，但橋樑

作用不會失去，且對本港繁榮穩定有信心。（ｒｈ）

