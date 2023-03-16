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16/03/2023 16:51

【長實業績】長實去年物業銷售收益跌４３％至１０３﹒３９億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至去年１２月底止年度，物
業銷售收益按年跌４３％至１０３﹒３９億元，於疫情嚴防嚴控及物業市場氣氛疲弱情況下，該
年度內地物業銷售收入及收益較去年減少。而香港飛揚第１期、名日。九肚山及＃ＬＹＯＳ的住
宅單位預售穩步進展，預期物業銷售會於２０２３年交易完成時確認入帳。
　
＊已確認物業銷售收入跌近３２％＊
　
　　該年度已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）按年跌３１﹒９％至約２５７﹒５６億
元，主要包括香港Ｓｅａ　ｔｏ　Ｓｋｙ和２１　Ｂｏｒｒｅｔｔ　Ｒｏａｄ第１期的住宅單位
及車位銷售；上海商用發展物業－世紀盛薈廣場的銷售；及廣州逸翠莊園和北京譽天下的住宅單
位銷售。
　　去年９月，長實簽訂買賣協議出售其全資附屬公司－Ｂｒｉｓｔｏｗ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，此乃香港２１　Ｂｏｒｒｅｔｔ　Ｒｏａｄ之發展
商，並擁有該項目餘下未售住宅單位及車位，預計交易２０２５年完成。
　
＊去年底土儲約７５００萬平方呎＊
　
　　於年終結算日，長實擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地
及已完成物業）約７５００萬平方呎，其中７００萬平方呎、６４００萬平方呎及４００萬平方
呎分別位於香港、內地及海外。
　　長實指，若計入去年１２月３１日之銀行結存及定期存款６１２億元，集團於年終結算日持
有淨現金盈餘１２６億元。集團擁有大量現金，加上未動用銀行貸款額，其資金流動性持續穩健
，有足夠財務資源以應付承約及流動資本需求。（ｂｎ）
　
　
　
　
　
　
　
　

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