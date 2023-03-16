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16/03/2023 16:52

【長和業績】長和港口及相關服務ＥＢＩＴ升６％，零售跌１１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）公布截至２０２２年１２月３１日止年度
業績，儘管吞吐量下降，此部門因貨櫃停留於碼頭時間延長，所有主要港口之倉儲收入上升因而
受益。由於墨西哥因船舶停靠裝卸數量增加帶動穩健表現，以及一家貨櫃航運業務聯營公司於
２０２２年之良好表現，港口及相關服務部門錄得收益總額、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為
４４１﹒４１億元、１５８﹒０５億及１１４﹒２６億元，以呈報貨幣計算分別增加４％、４％
及６％。
　　集團表示，展望２０２３年，供應鏈壓力紓緩及內地邊境重開將提供更佳營運環境，但全球
貿易及需求疲軟，聯同通脹風險、能源價格高企、貨櫃運費大幅下跌及預期倉儲收入減少，將限
制盈利增長。
　
＊零售部門ＥＢＩＴ跌１１％＊
　
　　期內，零售部門之收益總額、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為１６９６﹒４５億元、
１４３﹒０９億元及１１０﹒４８億元，以呈報貨幣計算較２０２１年分別減少２％、１１％及
１１％。
　　於２０２２年底，零售部門在２８個市場經營１６１４２家店舖，較２０２１年減少２％，
主要由於對虧損之店舖進行整頓，尤其位於長期實行防疫相關限制之內地店舖。（ｂｉ）
　
　
　

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