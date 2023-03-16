【長和業績】李澤鉅：續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報

《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於業績報告表示，展望

２０２３年，外在因素如潛在通脹或經濟衰退之結果、能源價格、地緣政治風險，以至貨幣及財

務政策，聯同長期較高之利率環境，仍然增添相當不確定情況。各項因素在不同程度上對集團於

２０２２年底及２０２３年初之業務構成考驗，並可能於年內縈繞。雖則如此，通關帶動之復甦

很可能對集團香港及內地之業務帶來支持。

李澤鉅提及，按ＩＦＲＳ １６後基準，集團確認收益淨額逾１００億元，當中包括於

２０２２年完成之多項策略併購交易產生之收益。儘管集團之營運表現繼續維持穩固，惟綜觀集

團來年之併購計劃，未必能錄得相若程度之一次性收益，再加上眾多集團難以控制之阻力及外圍

因素，預期將影響集團２０２３年之呈報業績。

李澤鉅指出，集團已並將不斷為股東物色可產生長期新增價值之項目、改善資產負債表及整

體財務狀況，確保集團持續具備應對挑戰之韌力。集團將繼續銳意達致經常性盈利增長及提高股

東回報，同時維持穩健之財政實力，確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。集團亦

將一貫尋求與提升長遠股東價值核心策略一致之可持續發展業務機會。（ｂｎ）

