【長和業績】長和去年電訊業務收益跌１０％，ＥＢＩＴ跌４５％

《經濟通通訊社１６日專訊》長和（００００１）公布，截至２０２２年１２月３１日止年

度業績，ＣＫ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｔｅｌｅｃｏｍ收益為８３２﹒８９億元，

較２０２１年減少１０％，而ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為３２１﹒９２億及１２８﹒０３億

元，以呈報貨幣計算較２０２１年分別減少２５％及４５％，主要由於２０２２年一次性項目之

淨收入低於２０２１年、意大利業務較遜色之表現，以及不利外幣兌換影響。

和記電訊亞洲去年以呈報貨幣計算之收益總額、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為

１１６﹒２８億、９４﹒２億及６７﹒４５億元，按年分別增加３２％、３６３％及３１２７％

，主要由於完成合併交易帶來收益淨額港５１億元，惟因集團斯里蘭卡電訊業務之一項非現金減

值而部分抵銷。

歐洲３集團方面，收益為７７９﹒２５億元，以當地貨幣計算與去年相若。於營運層面上，

以當地貨幣計算之基本ＥＢＩＴＤＡ較去年減少１１％，乃由於業務表現受到發射塔資產出售後

意大利及英國新增發射塔服務費合共７億元之不利影響、較高之能源成本及其他通脹影響約８億

元，以及因網絡擴展令網絡成本上漲。ＥＢＩＴ受到上一年於網絡擴展、推出５Ｇ與實施數碼化

之投資而產生較高折舊及攤銷之進一步影響，導致以當地貨幣計算較２０２１年減少４４％。

（ｂｉ）

