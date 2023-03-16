《小傳日記》東方甄選改命唔改運，有客投訴半年嬲到震！

《小傳日記》銀行風暴終於打到大行，就因為大股東沙特國家銀行講咗一句唔肯科水，孖屐

就擔心瑞信都一樣會爆煲，瑞士央行即時出嚟攬上身，緊急借咗５００億瑞郎畀瑞信解決問題。

隔晚孖屐驚完一輪，今日沙特國家銀行董事長先出嚟講一句話瑞信一切都正常，唔需要更多資金

，即係無事啦！

魚缸呢邊都繼續受影響，金融股要跌都不在話吓，連呢期熱炒直播股都順勢散水，今日

ＴＶＢ（００５１１）就播埋個大結局，跌兩成幾完場！而之前因為ＴＶＢ炒高，個個轉錢衝去

炒而要捱沽嘅東方甄選（０１７９７），啱啱改完名都無得沖喜吓，今日都要跌３巴仙。

不過近排東方甄選都開始運滯，呢兩日又被翻炒之前賣假貨。不過實際上稱唔上係假貨，事

緣舊年６月，東方甄選試過賣一批「１００％野生海捕大蝦」，不過有人買咗之後就發覺其實係

養蝦，投訴半年都無人應之後就憤而起訴，呢個時候東方甄選先走出嚟話自己都係被人扼。尤其

當日賣蝦嘅就正正係東方甄選嘅台柱董宇輝，一向佢都係形象正面真誠，賣咗假海蝦之後無論公

司同佢都無回應，先至令上面消費者失望，仲要賴落供應商，直頭上升到關公級別。

噚晚東方甄選ＣＥＯ就出嚟回應，話歡迎批評同監督，但係就唔好針對任何主播，因為主播

只係喺鏡頭前介紹產品，但係產品質量嘅把控都唔應該由主播來負責。

不過又好難怪，董宇輝係台柱，當初就係佢開始用雙語帶貨帶紅東方甄選，所以佢就已經象

徵東方甄選，所以消費者好容易就會入佢數。其實今次東方甄選都算處理得好差，簡單一早回水

就可以解決件事，要等拖到半年先講一句話自己都係畀人扼，的確係難啲接受，如果之後唔做返

好個形象，都唔知個日均ＧＭＶ會唔會再跌落去，請請！



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