《真知灼見－溫灼培》市場估聯儲局７月減息

《真知灼見》美國金融事故進一步擴散到瑞士，導致市場風聲鶴唳。對於未來一周多間央行

議息會，市場的取態已出現了明顯轉變。面對國內不斷攀升的通脹率，瑞士央行過去曾揚言要大

舉加息打壓。而市場也曾一度估計於本月２３日議息會瑞士央行會有機會加息半厘。亦為此因，

近期瑞郎走勢明顯走強。但繼昨晚瑞士爆發金融事故後，從利率期貨市場價格變化中顯示，現市

場再沒估計瑞士央行本月有能力加息半厘，就是加息２５基點的機率也只有七成。不過，對於本

周四（１６日）歐央行議息會，市場依然估會繼續加息２５基點。

反觀英國，從昨天財長候俊偉公布的財政預算案顯示，於４月將如期加企業稅由１９％推升

至２５％水平。料這做法會對英經濟造成一定拖累。而因應現時市場的不確定性，市場同時預期

於下周四議息會，英倫銀行將維持息率不變。不過，英國是七大貨幣中擁最高通脹率的國家，１

月年脹率高達１０﹒１％，如英國延遲加息或會使其往後通脹更難控制。最後，對於下周四

（２３日）聯儲局議息會，現市場估計加息２５基點的機率現只有一半半。而更有趣是，倘若下

周聯儲局落實加息２５基點，對於７月議息會市場估計減息機會是共識！換言之，因應現今狀況

，市場根本不認為聯儲局具備進一步加息條件！



＊歐行議息決策將左右未來歐元去向＊



今晚本港時間９：１５歐央行將議息。這個議息會相當值得留意。一點必須理解，歐洲的通

脹並不低，２月年通脹率（ＣＰＩ）高達８﹒５％，遠高於美國的６％水平。所以如歐美同時停

加息，對歐元匯價反而不利。就讓我們觀察今晚歐央行有何決定。另一點值得留意，日央行是最

無能力加息的央行。當歐美加息機率同時降，這對日圓反而最有利，也解釋了日圓今早於亞洲市

場攀上靠近１３３兌１美元的原因。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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