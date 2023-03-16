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16/03/2023 10:26

《真知灼見－溫灼培》市場估聯儲局７月減息

　　《真知灼見》美國金融事故進一步擴散到瑞士，導致市場風聲鶴唳。對於未來一周多間央行
議息會，市場的取態已出現了明顯轉變。面對國內不斷攀升的通脹率，瑞士央行過去曾揚言要大
舉加息打壓。而市場也曾一度估計於本月２３日議息會瑞士央行會有機會加息半厘。亦為此因，
近期瑞郎走勢明顯走強。但繼昨晚瑞士爆發金融事故後，從利率期貨市場價格變化中顯示，現市
場再沒估計瑞士央行本月有能力加息半厘，就是加息２５基點的機率也只有七成。不過，對於本
周四（１６日）歐央行議息會，市場依然估會繼續加息２５基點。
　　反觀英國，從昨天財長候俊偉公布的財政預算案顯示，於４月將如期加企業稅由１９％推升
至２５％水平。料這做法會對英經濟造成一定拖累。而因應現時市場的不確定性，市場同時預期
於下周四議息會，英倫銀行將維持息率不變。不過，英國是七大貨幣中擁最高通脹率的國家，１
月年脹率高達１０﹒１％，如英國延遲加息或會使其往後通脹更難控制。最後，對於下周四
（２３日）聯儲局議息會，現市場估計加息２５基點的機率現只有一半半。而更有趣是，倘若下
周聯儲局落實加息２５基點，對於７月議息會市場估計減息機會是共識！換言之，因應現今狀況
，市場根本不認為聯儲局具備進一步加息條件！
　
＊歐行議息決策將左右未來歐元去向＊
　
　　今晚本港時間９：１５歐央行將議息。這個議息會相當值得留意。一點必須理解，歐洲的通
脹並不低，２月年通脹率（ＣＰＩ）高達８﹒５％，遠高於美國的６％水平。所以如歐美同時停
加息，對歐元匯價反而不利。就讓我們觀察今晚歐央行有何決定。另一點值得留意，日央行是最
無能力加息的央行。當歐美加息機率同時降，這對日圓反而最有利，也解釋了日圓今早於亞洲市
場攀上靠近１３３兌１美元的原因。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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