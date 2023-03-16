【連環爆雷】景順：監管已加強防範危機蔓延，聯儲局難再大幅加息

《環富通基金頻道１６日專訊》景順環球首席市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ

指，一間加州金融服務公司宣布停業，原因是加密貨幣承壓導致客戶存款大量外流。隨後，一間

加州商業銀行服務公司因「可供出售」投資組合產生的虧損而未能成功出售公司，被監管機構關

閉。上周末監管機構關閉一間總部位於紐約的全方位服務商業銀行。



＊新政策避免銀行流動性危機，惟政府債券須承受重大風險＊



美國政府針對是次銀行業危機宣布了一項新工具－－銀行定期融資計劃（ＢＴＦＰ）。

ＢＴＦＰ將允許銀行透過從聯儲局貸款來滿足客戶的提款需求，與此同時，銀行可利用自身債券

投資組合作為抵押品，而不必像那間加州商業銀行服務公司一樣出售投資組合內的債券並因此蒙

受損失。聯邦監管機構亦宣布那間加州商業銀行服務公司及那間總部位於紐約的全方位服務商業

銀行的存款將獲得悉數償還，這化解了危機的進一步蔓延。這一迅速及全面的政策應對可避免此

類銀行的流動性危機。

這項新工具解決了極度寬鬆的貨幣政策環境突然迅速收緊所引發的問題。承受巨大壓力的銀

行可以獲得與債券面值（而非市場價值）相等的貸款。此外，監管機構已建立一種觀念，即政府

債券可被視作無風險資產，藉此鼓勵銀行及其他機構依賴其提升風險加權資本比率。可是，政府

債券顯然須承受重大價格風險，因此可造成巨大損失，此計劃是監管決策的直接結果。



＊大型國際銀行可免發生擠兌，危機不可能波及整個系統＊



相信過去一周的事件重申「聯儲局看跌期權」依然活躍。聯儲局似乎不太能夠繼續大幅加息

。截至目前，好消息是監管機構可針對瞬息萬變的市場環境作出迅速應對，並且允許銀行破產，

又能夠保證存款安全。這或會避免更大型的國際銀行發生擠兌，並受惠於客戶湧入「安全港」。

不論是美國或其他地區的銀行、保險公司或其他長期固定收益資產持有人的確都有面臨類似

問題的風險。倘若債券孳息率的下行成為一種趨勢，應可緩解這一問題。截至目前，考慮到貨幣

中心銀行的監督、監管及資本化已大幅收緊，其財務危機的影響相對單一，而且不太可能波及整

個系統。



＊信心動搖或致衰退風險加劇，利率預期走低或致美元走弱＊



倘若銀行業信心被動搖，面向美國經濟的信貸供應量或會減少，進而導致經濟衰退風險加劇

。倘若利率預期持續走低，同時聯儲局距離最終利率２５至５０點子，這可能導致美元走弱，利

好長期資產，利好新興市場表現（假設銀行業危機僅局限於美國）。鑑於聯儲局未來路線仍存在

諸多不明朗因素，預計短期之內市場將持續震盪。（ｗａ）

