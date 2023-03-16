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16/03/2023 16:16

恒指低收３３５點報１９２０３，百度收跌６％，阿里健康升４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國中小型銀行掀起的風暴未平，歐洲百年銀行巨頭瑞信爆雷
，又帶來新一輪動盪，使得全球市場風聲鶴唳，華爾街的恐懼指標大幅飆升。隔晚美股道指一度
瀉逾５００點。不過，瑞士央行及該國金融監管部門宣布，在必要時給予瑞信流動性支持後，美
股獲得暫時喘息，跌幅收窄。
　　港股下跌，恒生指數全日收報１９２０３，跌３３５點或１﹒７２％，主板成交
１１１３﹒５４億元。恒生中國企業指數報６４８２，跌７７點或１﹒１８％。恒生科技指數報
３８１１，跌５４點或１﹒４１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦
保險（０１２９９）；騰訊控股收報３３６元，跌８﹒６元或２﹒５％，成交８０﹒３６億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒５元，跌１﹒５５元或１﹒８９％，成交３６﹒７３億元；友邦保險
收報７６﹒４元，跌４﹒１元或５﹒０９％，成交３５﹒４８億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ（０９８８８）；百度集團－ＳＷ收報１２５﹒１元
，跌８﹒５元或６﹒３６％，成交３０﹒６８億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴
巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。
　　百度（０９８８８）收跌６﹒３６％，報１２５﹒１元，該股成交約２４３１萬股，涉資
３０﹒６８億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２０﹒１元；中海油（００８８３）跌
４﹒９１％，收報１１﹒２４元；中國宏橋（０１３７８）跌４﹒３１％，收報７﹒７７元。
　　中聯通（００７６２）收跌３﹒９７％，報５﹒５７元，該股成交約９０１２萬股，涉資
５﹒０７億元，盤中高見５﹒８元，最低見５﹒５３元；中石油（００８５７）跌３﹒９％，收
報４﹒１９元；中銀（０２３８８）跌３﹒８６％，收報２４﹒９元。
　　另外，滙控（００００５）收跌２﹒３６％，報５３﹒９元，該股成交約２６６２萬股，涉
資１４﹒２９億元，盤中高見５４﹒０５元，最低見５３﹒３元；渣打（０２８８８）跌
５﹒３９％，收報６３﹒１５元；另一方面，阿里健康（００２４１）逆市升３﹒８８％，收報
５﹒８９元。（ｋｙ）

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