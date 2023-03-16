【ＡＩ熱潮】百度公布文心一言邀請測試方案，今起正式開放預約

《經濟通通訊社１６日專訊》百度在北京召開新聞發布會，宣布正式推出基於百度新一代大

語言模型的生成式ＡＩ產品文心一言，對標ＣｈａｔＧＰＴ。百度創始人、董事長兼首席執行官

李彥宏、百度首席技術官王海峰出席，並展示了文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算

、中文理解、多模態生成五個使用場景中的綜合能力。

百度同時公布了文心一言的邀請測試方案。３月１６日起，首批用戶即可通過邀請測試碼，

在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。此外，百度智能雲即將面向企業客戶開

放文心一言ＡＰＩ接口調用服務。３月１６日起正式開放預約，搜索“百度智能雲”進入官網，

可申請加入文心一言雲服務測試。



＊李彥宏：內測版文心一言不算完美，市場有需求必須要推＊



李彥宏表示，內測過程中體驗的文心一言還不能算完美。至於為何今天發布，他表示因為有

市場需求，客戶和合作夥伴在等著用這樣的技術，大家都在催。

李彥宏指，百度是全球大廠中第一個做出對標ＣｈａｔＧＰＴ產品的企業。無論是哪家公司

，都不可能靠突擊幾個月就能做出這樣的大語言模型。深度學習、自然語言處理，需要多年的堅

持和積累，沒法速成。

李彥宏也提及，這類大語言模型還遠未到發展完善的階段，進步空間很大，有賴於通過真實

的用戶反饋而逐步迭代。他並強調，文心一言將建立起真實用戶反饋、開發者調用和模型迭代之

間的飛輪，效果會迅速提升。（ｄｗ）

