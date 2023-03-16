【大國博弈】據報美國要求ＴｉｋＴｏｋ中資所有者出售持股

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述知情人士稱，美國已告知字節跳動旗下

ＴｉｋＴｏｋ的中資所有者必須出售所持股份，否則將面臨在美國被封殺的風險。

知情人士指出，美國財政部正通過美國外國投資委員會（Ｃｆｉｕｓ）牽頭討論，最近已向

Ｔｉｋｔｏｋ的母公司字節跳動提出要求。此前，ＴｉｋＴｏｋ的管理層一直在討論從其母公司

字節跳動剝離的可能性，以幫助解決有關國家安全風險的疑慮。

ＴｉｋＴｏｋ發言人表示，對Ｃｆｉｕｓ的決定感到失望，又指公司已承諾花費１５億美元

實施一項計劃，以保障美國用戶數據和內容不受中國政府的訪問或影響。如果目標是保障國家安

全，那麼出售不能解決問題，所有權的改變不會對數據外流或訪問施加任何新的限制。

發言人表示，解決國家安全擔憂的最佳方式是以透明的、基於美國的方式保護美國用戶數據

和系統，並有強大的第三方監控、審查和驗證。該公司已經在實施這些措施。

ＴｉｋＴｏｋ首席執行官周受資下周將就該應用程序的數據隱私和安全做法以及公司與中國

共產黨的關係向眾議院能源和商務委員會作證。



＊美國認為大疆創新或對安全構成威脅，要求重新評估風險分析＊



外電引述１６位美國參議員要求負責安全事務的官員，評估大疆創新無人機可能造成的威脅

，稱被廣泛使用的無人機設備可用於向中國上報美國管道、鐵路和發電站等重要基礎設施信息。

議員表示，大疆創新與中國共產黨有關係，可能存在不可接受的安全漏洞。而大疆無人機在

美國使用非常普遍，２０２１年佔據近９０％的消費市場。（ｊｔ）

