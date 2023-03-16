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即市新聞

16/03/2023 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收跌２８點子報６﹒９０１８，兩連跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》瑞信事件觸發市場對全球銀行業的擔憂加重，避險情緒升溫，
美指反彈，施壓人民幣表現。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９０１８，較上
個交易日４時３０分收盤價跌２８點子，兩連跌。全日在６﹒８８９８至６﹒９１１７之間波動

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４４７點子，報６﹒８９８７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１４９，較上個交易日跌４６９點子，
結束四連升，上個交易日報６﹒８６８０。
　
＊國泰君安：金融監管機構需要考慮短期與中長期風險的匹配＊
　
　　交易員稱，美國聯儲局急速加息帶來的負面作用逐漸顯現，銀行業危機有蔓延的跡象，市場
避險情緒繼續升溫，美元指數和美指收益率均反彈，人民幣小幅承壓，短期各種不確定因素擾動
明顯，人民幣料續追隨美指波動。
　　國泰君安國際首席經濟學家周浩稱，各國央行是否會「轉向」，似成解救金融市場的核心矛
盾。但事實上，金融監管機構需要考慮的是短期風險與中長期風險的匹配。就短期風險而言，監
管機構會持續向市場提供流動性，以避免金融風險的進一步蔓延，但中期角度看，降息帶來的通
脹風險，可能意味著即使躲過了眼前的危機，下一輪危機也可能很快到來。（ｊｔ）

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