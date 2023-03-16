【ＦＯＣＵＳ】百年ＣＳ淪新風眼，中紀委長文顯「先知」

【ＦＯＣＵＳ】Ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ（太大不能倒），還是Ｔｏｏ ｂｉｇ

ｔｏ ｂｅ ｓａｖｅｄ（太大無法救）？經歷周三（１５日）股價暴瀉、違約成本飆升，排名

瑞士第２大、歐洲第１７大的瑞士信貸，急拋出救生圈－－將行使從瑞士央行（Ｓｗｉｓｓ

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂａｎｋ）集資最多５００億瑞朗的選擇權，被坊間戲稱「Ｃｒｅｄｉｔ

Ｓｕｉｓｓｅ」變「Ｄｅｂｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ」。

擁有１６６年歷史、標榜「創造持久價值」的瑞信，接連深陷虧損、洗錢、欺詐醜聞，或只

折射華爾街的冰山一角，更顯中紀委上月３５００字長文督促破除「金融精英論」，並非無的放

矢。



＊大股東一言，掀腥風血雨＊



資產２０９０億美元的矽谷銀行（ＳＶＢ） 倒閉的第一波強震似剛喘定，資產５３００億

瑞郎（約５６９６億美元，截至去年底）的瑞信再成最新風眼。大股東沙特國家銀行（ＳＮＢ）

一句「絕對不會（ａｂｓｏｌｕｔｅｌｙ ｗｏｎ＇ｔ）提供更多援助」，拖累瑞信在蘇黎世股

價、紐約ＡＤＲ隔夜一度暴瀉２２％、３０％；信用違約互換（ＣＤＳ）價格狂飆、債券面值重

挫；最新市值跌至８６億美元邊緣，幾乎已比不上去年淨虧損（約７８億美元）。

相比排名美國第１７大的矽銀，瑞信的地位堪比泰山之於土丘，其不僅是瑞士第２大、歐洲

第１７大銀行，更在金融海嘯後，獲ＦＳＢ（國際金融穩定委員會）指定為３０家全球系統重要

性金融機構之一。



＊巨虧、醜聞、撤資、罰單＊



不過，自２０２１年有「史上虧錢最快的男人」噱頭的Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金創始人

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ爆倉事件，將瑞信推上巨虧５５億美元的風口浪尖，連同供應鏈基金

Ｇｒｅｅｎｓｉｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ破產拖累損失３０億美元，以穩健可靠著稱的「百年老店

」股價即跌跌不休。

期間並伴隨長期大股東Ｈａｒｒｉｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ清倉、財富管理部門客戶撤資

、因欺詐洗錢等醜聞支付罰款……最新則是瑞信周二自認過去兩年財報存在「重大缺陷」，以及

大股東ＳＮＢ周三踩多腳，明言不會將持股比例增加至１０％以上。



＊「當下賺到盡」精英文化＊



如同ＳＶＢ、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ爆雷後，美國財政部、聯儲火速「救助者」上

身，瑞信獲瑞士國家銀行５００億瑞郎後援，足顯各國政府相當忌憚「火燒連營」的系統性風險

；更多的線索將來自下周議息，倘若在美國２月核心通脹環比加速、歐元區２月核心通脹同比創

新高的背景下，聯儲及歐央明確發出加息周期結束信號，甚至減息暗示，恐意味今次債務周期下

的泡沫破滅，未來連鎖反應不容樂觀。

何解？因為今次觸發危機的，表面看是聯儲帶頭激進加息，但亦離不開金融機構內控千瘡百

孔；停止加息、減息或許能緩解資金成本，但華爾街內部的沉疴宿疾的修正卻非一時之功。何謂

沉疴宿疾？簡而言之即是「當下賺到盡」的金融精英文化，自負放任、唯利是圖，正正印證中紀

委長文何以對「金融精英論」、「唯金錢論」嚴加敲打。

至於瑞信會否成為下一個雷曼？重重逆風之下的好消息是，其在等待數年後，剛剛獲准在中

國全面推出財富管理業務，最快上半年開始大展身手；此外，財富管理部門Ｆｉｒｓｔ

Ｂｏｓｔｏｎ正醞釀於２０２５年分拆上市。

